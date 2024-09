“Es un honor haber caminado junto a usted”: El emotivo mensaje de Sheinbaum a AMLO por su sexto informe

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de la República Mexicana, envió un emotivo mensaje a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) previo a su último informe de gobierno, un evento que marca el cierre de su sexenio y un momento crucial en la historia del país. Este texto no solo es un gesto de agradecimiento, sino también un reconocimiento al liderazgo que el mandatario ejerció a lo largo de su mandato, el cual culmina en unas semanas, dando paso a una nueva era en la política mexicana con la primera mujer al frente del país.

La presidenta electa recuerda a AMLO la entrega del bastón de mando

Antes de llegar al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), donde se celebra el sexto y último informe de gobierno de López Obrador, la invitada especial del mandatario compartió un mensaje cargado de simbolismo y emoción. Recordó el momento en que recibió el bastón de mando del movimiento de la Cuarta Transformación (4T), un gesto que la conectó profundamente con el legado de Andrés Manuel y con la misión de continuar con los ideales de transformación que él ha defendido a lo largo de su carrera política.

“Cuando recibí el bastón de mando de nuestro movimiento escribí un texto. Transcribo una parte, en este histórico día del 6o Informe de Gobierno del presidente @lopezobrador_”, dijo la presidenta electa en una publicación realizada en su cuenta oficial de X (antes conocida como Twitter).

Sheinbaum, en su mensaje, expresó su orgullo de haber caminado junto a López Obrador en momentos clave de la historia reciente de México, desde su época como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, pasando por el desafuero, el fraude electoral de 2006, hasta la lucha por la defensa del petróleo y la formación del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Cada uno de estos episodios, según sus palabras, fueron una parte fundamental de la lucha por la justicia y la soberanía del país, una lucha que ha marcado el camino hacia la transformación que hoy se celebra.

“Es un honor estar con Obrador”: Sheinbaum ante el sexto informe de gobierno

“Lic. Andrés Manuel López Obrador, dirigente de nuestro movimiento, presidente de la República, estamos orgullosos y orgullosas de caminar junto a su liderazgo incansable. Lo digo fuerte para que se oiga lejos, es un honor estar con Obrador. Es un honor haber caminado junto a usted cuando fue jefe de Gobierno, cuando lo desaforaron, cuando hicieron el fraude de 2006, con el gobierno legítimo, cuando luchamos por la defensa del petróleo con las adelitas, cuando se formó Morena como asociación civil, cuando se formó como Partido, cuando la lucha contra la reforma energética del 2013, en el triunfo de 2018, como jefa de Gobierno y usted como presidente, es un honor haber caminado junto a usted en aquella histórica marcha del 27 de noviembre de 2022 y es un honor, recibir de sus manos este bastón de mando”, recordó Shienbaum Pardo.

Con este mensaje, Claudia Sheinbaum no solo reafirma su compromiso con los principios de la 4T, sino también su lealtad y admiración hacia López Obrador, a quien describe como un referente ético y moral, un líder incansable que ha sabido resistir frente a las adversidades y que ha logrado empoderar al pueblo de México. En sus palabras, se percibe la determinación de continuar con este legado y de garantizar que el cierre del gobierno de Andrés Manuel sea tan espectacular como lo ha sido su gestión, haciendo historia una vez más junto al pueblo mexicano.

Sheinbaum asegura a AMLO que siempre contará con su apoyo y el del pueblo

“Usted querido presidente, por muchos años y junto a millones de mexicanos y mexicanas ha representado y representa el anhelo de justicia del pueblo de México, con su energía, empuje, ha cambiado para bien, la historia de nuestro país. Usted querido presidente, es un referente ético y moral que nos ha enseñado a no caernos frente a ninguna adversidad, a no arrodillarse frente al poder del dinero, a confiar en el pueblo y su dignidad, y a que cuando hay revolución de las conciencias y un pueblo se empodera y reconoce su fuerza y su historia, no hay nada que lo detenga. Sepa querido presidente que siempre tendrá nuestro apoyo y cuidaremos su gran legado y sepa que el cierre de su gobierno será espectacular, porque una vez más con el pueblo de México, estaremos haciendo historia”, concluyó en su mensaje.

Sheinbaum Pardo concluyó su mensaje asegurando al presidente que siempre contará con su apoyo y el del pueblo, prometiendo cuidar su legado y seguir adelante con la misión que ambos han compartido durante tantos años; un mensaje de la presidenta electa que, más que un simple gesto protocolario, es una muestra de la profunda conexión y el compromiso que une a estos dos políticos con la historia y el futuro de México.