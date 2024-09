El perfil de X de la periodista Karla Iberia Sánchez fue hackeado y se suplantó su identidad, pues ahora aparece la cuenta @PinnedXProceed en las publicaciones que hizo Sánchez en esa red social, mientras que al buscar @karlaiberia aparece que la cuenta no existe.

“La cuenta de karlaiberia, periodista de @nmas en @X ha sido hackeada y suplantada. Cambiaron sus contraseñas, alteraron correos de acceso. Teme por su seguridad. ¿Could you please help her to recover her account? @X @Support @ElonMusk. Y síganla en @karlaiberiaoficial en instagram”, alertó la periodista Ana Paula Ordorica.

Suplantan identidad de periodista Karla Iberia Sánchez para robar cuenta de X Foto: Especial

Los perfiles en otras redes sociales de Karla Iberia Sánchez no han tenido ningún ataque y se pueden ver las recientes publicaciones que hizo sobre su cobertura de los Juegos Olímpicos de París.

Hackeo a periodistas y funcionarios

recientemente el periodista Joaquín López-Dóriga denunció que su cuenta de WhatsApp fue hackeada, al percatarse de esa situación alertó a sus seguidores a no hacer caso de mensajes que llegaran por esa red social, pues pedían realizar depósitos de dinero.

“Ya me hackearon. Les pido que ignoren cualquier petición que les llegue a mi nombre”, pidió el periodista el pasado 15 de agosto.

Mientras que a la diputada federal Olga Sánchez Cordero le ocurrió lo mismo en dicha aplicación telefónica el 28 de agosto.

“Lamentablemente, mi teléfono y cuenta de WhatsApp han sido hackeados. Por favor, hacer caso omiso de cualquier partición por esos medios”.

Aunque no fue la primera vez que vive una situación así, pues en agosto de 2021 cuando aún se desempeñaba como secretaria de Gobernación su celular también fue vulnerado.

“Me informan que desde una cuenta falsa de Whatsapp se están enviando mensajes a mi nombre, con diferentes fines, como pedir dinero. Procederemos de inmediato a hacer las denuncias correspondientes para que el caso sea investigado y sancionado”.

Durante ese año, varios políticos denunciaron que también fueron víctimas de ataques cibernéticos, entre ellos Margarita Zavala, Claudia Anaya, Ricardo Monreal, Víctor Hugo Romo, Adrián Rubalcava, entre otros.