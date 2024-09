¿Dónde estaba Rocha Moya durante la captura del Mayo Zambada? FGR pide pruebas

Ruben Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, en su conferencia de prensa del pasado lunes 2 de septiembre reconoció apoyar a la Fiscalía General de la República (FGR) en sus averiguaciones sobre el caso de la captura del “Mayo” Zambada, específicamente sobre su paradero.

“Yo no estaba ese día en Sinaloa”, declara Rocha Moya sobre el secuestro del Mayo Zambada

En las últimas investigaciones sobre el caso, la Fiscalía informó sobre el descubrimiento del inmueble donde supuestamente se realizó el secuestro del “Mayo” Zambada y el homicidio de Héctor Cuén Ojeda. Según las declaraciones proporcionadas por el narcotraficante mexicano, ambos eventos se efectuaron en el mismo lugar, en Huertos del Pedregal.

Sin embargo, Rocha Moya externó que aquel día se encontraba fuera de México, negando su colaboración en el encuentro según lo mencionado por el “Mayo” Zambada. “Yo quiero decirles una cosa sin ataduras de ninguna naturaleza, en primer lugar, yo no estaba ese día en Sinaloa”, así comentó el gobernador de Sinaloa en un evento público en Culiacán.

Rocha Moya colabora con la FGR

En su última Semanera, Rocha Moya aclaró su colaboración con la Fiscalía para esclarecer los datos sobre su paradero el día que se realizó la reunión con los narcotraficantes en Huertos del Pedregal.

“La Fiscalía me ha pedido que entregue datos probatorios de que no estuve; si me los pide, los doy. Como dijo el presidente, porque nosotros tenemos que ir a declarar ante la autoridad cuando nos lo pida (...) no tengo ningún problema para eso”.

Rocha Moya defendió su postura sobre la verdad de los hechos y sobre su viaje vacacional a Los Ángeles para visitar a sus familiares. “Es mentira que estuve el 25 de julio con el tema que se llevaron al señor Zambada. Es mentira, quien diga eso miente”, detalló en la misma conferencia.