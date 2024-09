“Tenemos preocupaciones”: Ken Salazar alerta nuevamente por Reforma Judicial

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, externó un comunicado en medio de la tensa discusión sobre la Refoma Judicial y en medio de la “pausa” diplomática establecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Anteriormente, Ken Salazar opinó sobre la iniciativa de la Reforma al Poder Judicial, en específico sobre las elecciones directas de los jueces y los riesgos en la relación comercial. Ante su declaración, AMLO descartó el diálogo con el embajador y estableció una “pausa” con la Embajada, como una manera de respetar la soberanía mexicana.

Ken Salazar opina nuevamente ante la Reforma Judicial

Durante su conferencia de prensa, realizada en la tarde del martes 3 de septiembre, Ken Salazar realizó un homenaje en la nueva Embajada de los Estados Unidos en México. Además, opinó nuevamente sobre el tema, después de los últimos eventos relacionados con la Reforma Judicial, como el paro nacional indefinido e iniciado el pasado lunes 19 de agosto.

“Si no se hace de manera bien puede traer muchísimo daño en la relación. Eso no lo digo yo nada más como embajador, eso lo digo yo por todas las preocupaciones que me están llegando de gente que de veras quiere lo mejor para México y Estados Unidos”, expresó el embajador.

Además de manifestar su postura, subrayó que respeta la soberanía de México y que desea mantener las buenas relaciones comerciales entre ambos países.

“Tenemos preocupaciones y por decir nuestras preocupaciones no le estamos nosotros quitando de ninguna manera la soberanía a México, respetamos la soberanía de México y esas preocupaciones me llegan de muchísimos (personajes)”.

Esta nueva opinión de Ken Salazar no sólo reveló la preocupación y la intriga, sino también el énfasis en la democracia para mantener la colaboración bilateral: “Nuestros sistemas de democracia tienen que trabajar para levantar la democracia para los dos países”.