Ciberdelincuentes atacan cuentas en X de Chumel Torres, Jorge Ramos y Karla Iberia Sánchez

Las cuentas en X del creador de contenido Chumel Torres y los periodistas Jorge Ramos y Karla Iberia Sánchez, fueron hackeadas la tarde de este martes experimentando modificaciones y posteos sospechosos.

La cuenta de Chumel Torres sufrió una serie de alteraciones, comenzando con la eliminación de su fotografía de perfil y la publicación de mensajes relacionados con criptomonedas para después ser eliminados, dejando la cuenta sin ningún ‘tweet’ disponible.

Posteriormente, el youtuber confirmó el ataque cibernético a través de su cuenta de Instagram, donde advirtió a sus seguidores: “Nenes, hackearon mi cuenta de Twitter. No hagan caso a nada de lo que ponga. No me contesta nadie en X porque creo que no hay oficina en México. Plis, no hagan más preguntas. Es todo lo que sé. Les aviso si cambia la situación”.

Por su parte, Jorge Ramos también confirmó en su cuenta de Instagram que su cuenta en X fue comprometida. En una historia, el periodista escribió en español e inglés: “Ya estamos tratando de solucionarlo”. En la cuenta hackeada, se encontraron enlaces a páginas de criptomonedas, lo que sugiere que los atacantes pudieron haber tenido la intención de promover estos portales fraudulentos.

Por último, Karla Iberia Sánchez denunció el hackeo de su cuenta en un video publicado en TikTok, donde explicó que sus publicaciones fueron eliminadas y que se está compartiendo información sensible de otras personas desde su cuenta. “Ojalá que me puedan ayudar, parece que es muy grave, vulneran mi propia seguridad”, expresó la periodista.

Hasta el momento se desconoce el autor o autores del ataque y si los casos tienen una relación entre sí; aunque usuarios de redes sociales especulan que tiene que ver por los señalamientos que al menos Chumel Torres y Sergio Ramos han hecho a lo largo de la actual administración.