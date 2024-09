“No es mi amigo, es mi adversario; un periodista al servicio de la oligarquía”: AMLO sobre Ciro Gómez Leyva

En la ‘mañanera’ de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no tiene intenciones de causar daño al periodista Ciro Gómez Leyva y subrayó que no considera al comunicador como un enemigo, sino como un adversario. Esta declaración surge en respuesta a comentarios del comunicador sobre las relación entre ambos.

Esta fue la respuesta del jefe del Ejecutivo después de que Ciro Gómez Leyva, en su programa de radio en Grupo Fórmula, cuestionara las afirmaciones del presidente sobre su relación personal. Gómez Leyva había cuestionado el tipo de amistad que el presidente alegó tener con él, recordando que, a lo largo de seis años, López Obrador lo había insultado, acción a la que, dice el periodista, él nunca respondió.

AMLO explicó que se refería al periodista como “amigo” en un sentido amplio, pero precisó que no tiene enemigos y que, en cambio, se enfrenta a adversarios con los que tiene diferencias ideológicas y de proyecto nacional. Asimismo, se refirió a Gómez Leyva como “un periodista al servicio de la oligarquía”, asociado con figuras políticas del pasado, como el expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna y Manlio Fabio Beltrones, pero reiteró que no hay intenciones de agredirlo y al contrario, desea que el vaya bien.

“Vamos a dar respuesta a un comentario que hizo ayer Ciro Gómez Leyva, es que habló de que yo no era amigo de él, yo cometí ese error, o fue una manera de expresar de que no tengo yo enemigos, tengo adversarios, pero le dije `amigo´, y pues no, no es mi enemigo, porque no tengo enemigos, ni quiero tenerlos, tengo adversarios, pero como le dije amigo él dijo no es mi amigo, es mi adversario. Él es amigo de Felipe Calderón, de García Luna, de Manlio Fabio Beltrones, pero se atreve decir de que no soy su amigo porque a é lo quisieron asesinar y deja una insinuación de que un amigo no hace eso. Sólo aclarar a Ciro de que ninguna manera nosotros tenemos el propósito de quitarle la vida a nadie, a ninguna persona”, expresó el presidente.

¿Qué fue lo que dijo Ciro Gómez Leyva?

Dentro de su espacio radial, el periodista cuestionó al presidente sobre la naturaleza de su “amistad”, destacando que el presidente lo ha insultado públicamente en múltiples ocasiones, mientras él se ha abstenido de hacer lo mismo. Además, Gómez Leyva expresó su sorpresa por las afirmaciones de López Obrador y recordó el ataque que sufrió, sugiriendo que un verdadero amigo no actuaría de tal manera.

Finalmente, el periodista también destacó la falta de claridad sobre quién fue el responsable del ataque en su contra y cuestionó si el presidente entiende el concepto de amistad en el contexto de su situación.