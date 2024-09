70 mil mexiquenses peligran ante riesgo de deslaves generados por obras de trolebús

Las recientes y fuertes lluvias que han azotado la capital del país, así como distintas regiones del Estado de México, no solo han provocado inundaciones y daños en infraestructuras, sino que en tierras mexiquenses se han encendido las alertas por los habitantes que habitan en las faldas de cerros, como es el caso de las 69 mil 162 personas que residen cerca del volcán ‘La Caldera’.

Pese a que en las laderas del volcán hay fisuras que muestran los caminos que las fuertes tormentas han hecho sobre la tierra, los habitantes niegan sentirse en peligro.

Por ello Publimetro México habló con la geóloga Adriana Jiménez, quien explicó los posibles riesgos que existen y si los habitantes que se localizan al pie de este cerro, ubicado a un costado de la autopista México-Puebla, podrían correr peligro.

“Lamentablemente el establecerse en el área de influencia de un volcán tiene muchas repercusiones como lo son los movimientos de ladera, ya sea por causa natural o inducida por el hombre, ocasionando pérdidas materiales y en el peor de los casos vidas humanas”, indicó la geógrafa especializada en el uso de tecnologías de la información geográfica (TIG) en proyectos de infraestructura, desarrollo urbano y medio ambiente.

Volcán ‘La Caldera’ Fotos: Nicolás Corte

La especialista Jiménez señaló que las recientes lluvias que han azotado tierras mexiquenses podrían ser un factor que ponga en peligro a los habitantes del volcán ‘La Caldera’, ya que las condiciones climáticas “tienden a modificar las propiedades físicas del suelo y por ende que pierda su estabilidad, por lo que, si el sitio ha sido perturbado previamente, como el derribo de árboles, propicia que el suelo no se encuentre fijo, por lo que provocará el deslave”.

Mientras que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) explicó que “el grado de afectación de la lluvia a la ladera depende de la cantidad de humedad del suelo, de la inclinación de la ladera, del tipo de suelo, de su estado de alteración, de la temperatura y del tipo de vegetación, entre otros”.

Pero además, los habitantes de las colonias Emiliano Zapata, Loma Encantada, San Gregorio y Santa Catalina, no solo han sido azotados por las lluvias, sino también por las obras que se están realizando del Trolebús elevado, que irá de Valle de Chalco a Santa Martha.

“El peso que imprime la maquinaria puede acelerar este proceso de deslave de laderas (...) si ya hay algún factor o factores previos en el sitio solo necesita un pequeño cambio como es el movimiento en el terreno para que pierda la estabilidad”. — Adriana Jiménez, geóloga

Con dos factores que viven los pobladores de Los Reyes Acaquilpan como las fuertes lluvias y la actividad de maquinaria grande a escasos metros del cerro, la geóloga señaló que “la seguridad del las comunidades es realmente baja, ya que no se sabe con certeza en qué momento podría realizarse este fenómeno ni qué alcance pudiese tener (...) ya que, al alterar el medio natural del sitio, lo deja expuesto para que el proceso de erosión comience a actuar más rápido sobre el suelo, ya sea por aire, agua, etcétera”.

Habitantes del volcán ‘La Caldera’ descartan riesgos

Los habitantes de las zonas aledañas se muestran despreocupados ante posibles riesgos. Para muchos de ellos, las condiciones meteorológicas extremas son un fenómeno habitual, y consideran que su conocimiento del terreno les permite afrontar estas situaciones sin alarmarse.

A pesar de las advertencias, la confianza de la comunidad en que no ocurrirá un desastre parece prevalecer sobre los temores de un deslave.

Publimetro México recorrió el cerro ‘La Caldera’, situado en el municipio Los Reyes Acaquilpan, Estado de México, donde se consultó a varios vecinos de la zona, ahí, las personas que se encontraban a pie del volcán aseguraron que no hay ningún riesgo de deslave por las tormentas que han azotado la zona, ni por la actividad que hay de la maquinaria pesada que se está usando para la construcción del Trolebús elevado.

“Llevo viviendo 35 años aquí, entonces durante todo ese tiempo nunca se ha tenido algún deslave, yo no siento que corro algún peligro”, aseguró una mujer que prefirió mantenerse en anonimato.

También, recalcó que las tormentas que han azotado gran parte del Edomex y de la capital, no son tan malas como parecen. “Yo no me quejo de las lluvias, al contrario, estoy muy agradecida, yo siento que no corro ningún riesgo de ningún deslave”, aunque aprovecho para señalar otro problema que atormenta la zona en temporada de lluvias.

“Se llega a inundar, pero es por las personas sucias que tiran mucha basura, entonces pues obviamente el sistema hidráulico de la Ciudad de México no es el mejor, y más todo esto que le sumamos de la basura, obviamente se tapan la cañerías y no se va, pero mi queja es más al sistema hidráulico de la ciudad, no tanto al cerro que se vaya a deslavar”, mencionó.

Además, la mujer que laboraba en una ferretería situada a escasos metros del volcán y dice vivir más de 30 años en de la entidad, señaló que las lluvias han favorecido a la zona verde del volcán. “Nosotros subimos cada ocho días al cerro y no vemos que tenga alguna afectación por las lluvias, al contrario, la vegetación se había reducido considerablemente y ahorita con las lluvias se ha reverdecido bastante”.

En cuanto a dos personas de la tercera edad, aseveraron que el terreno en el que viven es muy seguro, enfatizando que en esa zona “ni los temblores se sienten”.

Pese a las declaraciones de los vecinos que niegan sentir temor de algún incidente, la geóloga examinó algunas de las fotografías que el equipo de Publimetro hizo al visitar el volcán, por lo que Adriana Jiménez mencionó que “se aprecia un posible deslave debido a que en la foto se aprecia suelo descubierto.

Asimismo, mencionó la “alteración del medio natural por la presencia de poco arbolado e introducción de viviendas”.

Volcán ‘La Caldera’ Fotos: Nicolás Corte

La especialista declaró que de acuerdo con “información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), “el volcán ‘La Caldera’ está entre zona alta, moderada y baja de inestabilidad del terreno; y conforme a las fotografías proporcionadas las viviendas se localizan entre la zona moderada y alta del lugar, por lo que se deben tomar las medidas necesarias para evitar algún incidente en futuro”.

Con ello, Jiménez resaltó que el monitoreo constante de la zona para detectar signos tempranos de deslizamientos u otros riesgos geológicos “es muy importante, debido a que, si se tienen antecedentes de la inestabilidad del sitio, se pueden generar proyectos que donde se evite la construcción de viviendas en dichos sitios para en un futuro no tan lejano haya pérdidas materiales y humanas, de igual manera sirve para que se generen proyectos de corte ambiental y puedan disminuir este fenómeno con la plantación de arbolado en dichas zonas”.

Susceptibilidad por inestabilidad de laderas Imagen: CENAPRED

¿Que hacer en caso de vivir cerca de un terreno inestable?

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), las personas que no pueden dejar de “vivir en dichas zonas” de peligro, deben de acatar los siguientes puntos: