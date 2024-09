Francisco Barreda, el senador ‘sin postura’ del que depende la aprobación de la Reforma Judicial

Francisco Daniel Barreda, el senador de Movimiento Ciudadano (MC) que decidirá el futuro de la Reforma Judicial. Su voto se mantiene en espera mientras que el resto de senadores de la oposición ya definió su postura en contra.

¿Quién es Francisco Barreda?

Francisco Daniel Barreda nació en el mes de mayo de 1977 en Veracruz y terminó una licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Campeche (UAC). En 2005 se desempeñó como director general de la compañía Control de Plagas, la cual cubre los estados de la Península de Yucatán, incluyendo Veracruz y Chiapas.

A partir de 2021 empezó a colaborar con el Movimiento Ciudadano como Delegado Nacional y, actualmente, es senador del mismo partido por el estado de Campeche.

En la discusión de la Reforma Judicial dentro de la Cámara de Senadores, Barreda es el único senador de la oposición que todavía no presenta su postura y, por lo tanto, no esclareció públicamente su voto. Por lo tanto, su decisión es vital para la continuación o el rechazo de la iniciativa del Plan C.

Sin embargo, en su cuenta personal de X, Barreda sólo mencionó que “cualquier cambio preserve el equilibrio de poderes para asegurar una justicia pronta y expedita”.

“¡Van 42, sólo falta 1!”, manifestó Marea Rosa en apoyo a la oposición

En las redes sociales se difundió el “Democratómetro”, que es un instrumento visual para reunir a todos los legisladores que ya reconocieron públicamente su voto en contra y que asistirán sin pretextos a las sesiones. El movimiento Marea Rosa promovió este listado con el lema “¡Que nadie se raje!”

Un total de 42 de los 43 senadores de la oposición, tanto del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se organizaron para votar en contra de las modificaciones constitucionales. Entre los senadores en contra se encuentran Ricardo Anaya, Marko Cortés, Alejandro “Alito” Moreno, actual presidente del PRI, y Luis Donaldo Colasio por parte del Movimiento Ciudadano.