Ismael El Mayo Zambada acepta ser trasladado a la Corte Federal de Brooklyn en Nueva York

El cofundador del Cártel de Sinaloa decidió aceptar el traslado de su caso a la Corte Federal de Distrito Este de Nueva York, con lo que se finaliza una breve disputa legal sobre su traslado. El cambio de opinión se formalizó en un documento presentado el 5 de septiembre al Distrito Oeste de Texas, indicando que Ismael El Mayo Zambada no se opondrá a su transferencia desde El Paso, Texas, a Brooklyn.

El documento, que consta de cinco páginas, revela que el Distrito Este de Nueva York comenzó los preparativos necesarios para el traslado de Zambada. La notificación oficial, enviada a las autoridades judiciales en Texas, confirma que “El demandado no se opone a ser transferido o transportado de conformidad con este escrito”.

Recientemente, la defensa de El Mayo había expresado su inconformidad con su traslado, argumentando que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no había proporcionado fundamentos suficientes para la transferencia. No obstante, tras una revisión adicional de la situación, el narcotraficante decidió cambiar de opinión y no presentar más objeciones al traslado a la Corte del Distrito Este de Nueva York.

Tráfico de fentanilo, la acusación que destaca

En ese sentido, la Fiscalía de Estados Unidos había presentado previamente una moción para declarar el caso como “complejo” por la gravedad de los cargos que enfrenta el narcotraficante mexicano, y esta fue aceptada sin oposición.

Esta acusación, de al menos cuatro que enfrenta en territorio estadounidense, es la única que incluye cargos relacionados con el tráfico de fentanilo, estupefaciente que ha contribuido a una grave crisis sanitaria en Estados Unidos y que ocupa un lugar central en la política antidrogas del país.

Finalmente, trascendió que el gobierno estadounidense ha decidido no divulgar la fecha específica del traslado por razones de seguridad. Esta medida busca proteger la integridad del proceso y garantizar la seguridad de todas las partes involucradas. La jueza Kathleen Cardone, quien preside el caso de Zambada, aún debe aceptar formalmente el documento que confirma el traslado.