Marina asegura vehículos blindados y armamento en operativo en Sonora

La Sexta Región Naval de Secretaría de Marina, con sede en Guaymas, Sonora, realizó el aseguramiento de dos vehículos con blindaje artesanal, así como armamento y cartuchos, en la comunidad de Banori, municipio de Caborca, Sonora.

El operativo fue resultado de los recorridos de vigilancia aérea y terrestre, durante los cuales el personal naval detectó los vehículos con blindaje artesanal, presuntamente destinados a grupos del crimen organizado. Además de los vehículos, se aseguraron cargadores, cartuchos y equipo táctico.

Operativo Marina

Todo el material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

vehículo con blindaje artesanal

FGR asegura vehículos blindados

Cuatro vehículos con blindaje artesanal, conocidos como tipo “monstruo”, fueron asegurados por las autoridades, tras un cateo realizado en predio agrícola del ejido El Arenoso, en el municipio de Pitiquito. Las unidades con blindaje se encontraban en un almacén que funcionaba como taller para habilitar los vehículos con placas metálicas y otras adecuaciones.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que la diligencia fue llevada a cabo por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en coordinación con efectivos del Ejército Mexicano en días pasados.

Además de las unidades blindadas, las autoridades aseguraron el taller donde se estaba instalando el reforzamiento balístico, quedado a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Sonora. Las tres de las unidades cuentan con reporte de robo: un pick up Dodge RAM; un pick up Ford F-350, doble cabina y color blanco; así como un pick up GMC Sierra, doble cabina y de color gris.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para las diligencias legales a las que haya lugar.