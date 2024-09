Centro Asturiano festeja su día con más de 100 años de tradición y una comunidad numerosa de españoles

Este 8 de septiembre la comunidad asturiana en México festeja su día en un acontecimiento que ha ido sumando a amigos y personas de otras regiones españolas y mexicanas. Los asturianos son parte del grupo más numeroso de inmigrantes españoles en nuestro país, y entre los estados con mayor población española establecida en el país, primer lugar está la Ciudad de México, después el estado de México; le siguen los estados de Jalisco, Querétaro y Puebla; y los estados donde han crecido las comunidades españolas en los últimos años son Nuevo León y Yucatán.

Ahora, platicamos con Manuel Arias, presidente del Centro Asturiano de México, para hablar de la evolución de esta comunidad en los últimos 90 años.

Comunidad asturiana en México firme hacia la renovación de sus centros (En exclusiva con Manuel Arias, presidente del Centro Asturiano de México)

Manuel, cuéntanos un poco cómo ha ido cambiando el Centro Asturiano desde su fundación. Entiendo que comenzó como un equipo de fútbol llamado Asturias, mucho antes de que existieran clubes como Necaxa o Celaya.

— Así es, el Centro Asturiano comenzó en 1918 y, al principio, la comunidad se reunía principalmente alrededor del equipo de fútbol. Con el tiempo, el Centro fue creciendo poco a poco. Hubo periodos en los que la presidencia del Centro cambiaba cada año o dos, a veces ni siquiera se completaba el mandato, lo que indica que había muchas discordias internas. Con los años, la situación se estabilizó y los presidentes comenzaron a tener mandatos más largos, de 8 a 10 años, lo que les permitió implementar cambios significativos.

Hoy en día, contamos con un edificio recientemente remodelado en un lugar privilegiado de la Ciudad de México, así como con propiedades en Tlalpan, Cuautla y una impresionante casona en Puebla que hemos cedido en comodato a la universidad. Nuestro Centro abarca más de 2,000 metros cuadrados y cuenta con alrededor de 25,000 socios y 900 empleados.

Comunidad asturiana en México firme hacia la renovación de sus centros (Centro Asturiano de México A.C. / Facebook)

La disminución de la migración y el cambio en la comunidad asturiana

¿Cómo ha cambiado el perfil de los migrantes asturianos que llegan a México?

— Cuando llegué a México en 1959, había muchos paisanos, no solo asturianos, sino también gallegos, vascos y de otras regiones de España. Poco a poco, la comunidad envejeció, muchos fallecieron y otros regresaron a España o se mudaron a otras ciudades. Actualmente, la comunidad asturiana en México está en declive; incluso en el Centro, de los aproximadamente 650 socios asturianos originales, muchos son hijos de asturianos y no nietos, ya que estos últimos no pueden ser asociados. Esta situación no es exclusiva de nuestra comunidad; otras comunidades españolas en México, e incluso italianas, están experimentando lo mismo.

Reflexiones sobre México y Asturias:

Cuéntanos, ¿por qué decidiste venir a México y cómo has visto evolucionar al país desde entonces?

— Vine a México en 1959 porque en España la situación era difícil tras la guerra civil y los años de posguerra. Originalmente, planeaba ir a Australia, pero un pariente de mi padre que vivía aquí y tenía una fábrica me convenció de venir. Llegué el 17 de enero de 1959. En ese entonces, México tenía unos 35 o 36 millones de habitantes; hoy, esa cifra se ha triplicado. El país ha cambiado radicalmente, aunque hay cosas que permanecen igual. Por ejemplo, hay zonas en México que reflejan el tercer mundo, mientras que otras muestran un desarrollo de primer mundo. México es un gran país, aunque lamentablemente enfrenta problemas como la inseguridad.

El papel de los españoles en México

¿Cómo ves la aportación de los españoles a México?

— La generación de españoles que emigró a México, incluyendo a muchos refugiados de la guerra civil, fue muy preparada y ayudó significativamente al desarrollo del país, especialmente en áreas como la educación y la industria. Contribuyeron a la creación de universidades y participaron activamente en la vida intelectual y empresarial de México.

Futuro del Centro Asturiano

¿Cuáles son los retos del Centro Asturiano para los próximos años?

—El principal reto es continuar con la política que hemos implementado, que creo que ha sido acertada. Somos 27 directivos que trabajamos ad honorem y estamos comprometidos en seguir innovando y mejorando nuestras instalaciones y servicios. Por ejemplo, hemos implementado paneles solares y depuradoras de agua para hacer más sustentables nuestras operaciones. Es fundamental seguir haciendo cosas nuevas; si nos detenemos, corremos el riesgo de desaparecer.

Cultura y tradición asturiana en México

¿Qué representa el Centro Asturiano para la comunidad asturiana y española en México?

— El Centro Asturiano es un lugar donde preservamos nuestras costumbres y cultura sin involucrarnos en política o religión. Aquí, todos somos asturianos primero, y trabajamos juntos para mantener viva nuestra herencia. Las fiestas y eventos culturales, como el Día de Asturias, son muy importantes para nosotros, y siempre se celebran con gran participación de la comunidad. Tenemos, además, una gastronomía reconocida que atrae a muchos, no solo asturianos.

Centro Asturiano en México (Centro Asturiano de México A.C. / Facebook)

¿Qué mensaje les darías a los nuevos asturianos que vienen a México?

— Los nuevos asturianos que llegan a México deberían sentirse bienvenidos en el Centro Asturiano. Es un lugar para conectar con nuestras raíces, compartir experiencias y mantener vivas nuestras tradiciones, aunque es cierto que hoy en día muchos vienen por periodos más cortos. Los invito a participar activamente y a contribuir al crecimiento de nuestra comunidad aquí en México.