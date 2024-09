Diputado de Morena asegura que negarse a tener relaciones sexuales es microviolencia contra el hombre

El diputado de Morena, Marte Alejandro Ruiz Nava declaró que el que una mujer se niegue a tener relaciones sexuales constituye una microviolencia contra el hombre, al tiempo que propuso crear un “Instituto del Hombre”.

En un encuentro con medios de comunicación, Ruiz Nava argumentó que, en su opinión, el hecho de que una mujer se niegue a tener relaciones sexuales bajo pretextos como un dolor de cabeza debería ser considerado microviolencia. “Si no comparte una noche con él, es decir, que le duele la cabeza y que no quiera tener una relación sexual también es una microviolencia porque no está cediendo estar con su pareja”, declaró el morenista.

De igual forma, el diputado tamaulipeco también abordó la percepción de que las denuncias por violencia de género se inclinan más a favor de las mujeres, afirmando que existe un desequilibrio en la atención a las denuncias de violencia contra el género masculino. “Si vamos a la situación de violencia de igualdad en el sentido de que la mujer se siente violentada por el hecho que simplemente un hombre le levante la voz, de la misma manera si la mujer le levanta la voz al hombre”, dijo Ruiz Nava.

Instituto del hombre

Ante la falta de instituciones dedicadas a la atención de los hombres que sufren violencia, el legislador propuso la creación de un “Instituto del Hombre”, lo contrario sucede en el caso fememinio, pues existen múltiples dependencias enfocadas en las mujeres.

“No debo ni luchar por eso porque si se habla de una igualdad se debe hablar precisamente de que va a existir estas mismas instituciones que benefician a los hombres de igual manera como se beneficia a las mujeres”, expresó el diputado respecto a la posibilidad de crear el Instituto del Hombre.

Finalmente, Marte Alejandro Ruiz Nava hizo un llamado a la participación ciudadana para apoyar su propuesta, sugiriendo que, aunque su período como legislador está por concluir, podría recabar firmas para impulsar su idea a través de la Ley de Participación Ciudadana.