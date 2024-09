La recuperación de la cultura maya es algo esencial del Humanismo Mexicano: Claudia Sheinbaum

Recuperar la cultura maya es parte del Humanismo Mexicano de la Cuarta Transformación, así lo destacó Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta electa de México, durante la Inauguración del Parque Nacional del Jaguar y Museo de la Costa Oriental, encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

‘’La recuperación de nuestra historia, de la cultura maya, pero no sólo de la antigüedad, no solamente del pasado, sino de los mayas y las mayas de hoy es algo maravilloso, es algo esencial del humanismo mexicano’', aseveró

Aseguró que el Humanismo Mexicano significa un modelo de gobierno en el que la prosperidad llega a todos y todas, pues destacó que, cuando el fruto de la riqueza de un lugar como la zona maya, llega a cada uno de los hogares es cuando comienza el verdadero desarrollo.

‘’Es la recuperación del desarrollo regional, del desarrollo de nuestro país, un desarrollo distinto, no es un desarrollo que se queda arriba, Mara le llama, – yo lo retomé de ella –, la prosperidad compartida porque no puede haber prosperidad cuando se queden unos cuantos. La prosperidad es compartida o no es prosperidad y es la esencia también del Humanismo Mexicano’', destacó.

Por lo anterior, se comprometió a que el segundo piso de la Transformación sea la continuidad de políticas a favor del bienestar de los mexicanos y mexicanas, lo que sucederá con el fortalecimiento de todos los programas sociales que ya existen, pero también con la creación de nuevos apoyos como es la pensión para mujeres de 60 a 64 años; una beca para todos los niños y niñas de escuelas públicas de preescolar a secundaria y un programa de salud casa por casa para los adultos mayores.

‘’Se van a mantener también todos los Programas de Bienestar del Presidente Andrés Manuel López Obrador: La pensión universal a adulto mayor; el apoyo a los jóvenes de preparatoria; el apoyo a ‘Sembrando Vida’; Jóvenes Construyendo el Futuro’; y además, muy pronto van a ser parte de la Constitución de la República, para que no solo sean Programas de Bienestar, sino derechos sociales del pueblo de México’'.

‘’Y además, vienen nuevos programas sociales que también queremos que queden en la Constitución. El primero, que lo dije cuando estuve en campaña, es que vamos a apoyar a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Además, todos los niños y niñas que van en escuela pública: preescolar, primaria y secundaria, van a tener beca, todas y todos, no se va a quedar ninguno, ninguna sin beca porque es parte del fortalecimiento de la educación pública. Y también vamos a iniciar en el 2025 a contratar más médicos enfermeras porque vamos a ser un programa que complemente la pensión universal y los adultos mayores que es que van a visitar personal de Salud a todas y todos los adultos mayores en su hogar. Vamos a llevar la salud casa por casa’', agregó.

Asimismo, enfatizó en que durante su gobierno continuarán proyectos como la consolidación del Tren Maya como tren de carga, así como la creación de más kilómetros de los trenes de pasajeros, los cuales fueron recuperados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, tras muchos años de olvido durante los gobiernos neoliberales.

‘’Va a continuar la construcción del Tren Maya, porque ahora el Presidente, pues ya va a dejar todos los kilómetros que dan la vuelta a la península, pero la idea que deja el Presidente es que no solo sea para pasajeros, sino que también sea un transporte de carga que también potencie el desarrollo de la región y ese nos va a tocar a nosotros desarrollarlo. El Interoceánico y ahora nos vamos a llevar los trenes al norte de la República, así que se va a poder ir en tren desde aquí hasta el norte’', puntualizó.

Por lo anterior, Claudia Sheinbaum reiteró que a partir del 1o. de octubre será el Humanismo Mexicano una de las principales máximas de su gobierno para continuar trabajando por y para el pueblo como lo ha hecho el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

‘’Hay al menos tres máximos principios que forman parte de este Humanismo; el primero, que ustedes lo conocen, es “Por el bien de todos,primero los pobres’'. Así ha gobernado el Presidente, así ha dado resultados y así, vamos a gobernar también a partir del próximo 1o. de octubre; eso no va a cambiar. El segundo principio: que no debe regresar la corrupción, que no se puede gobernar cuando se enriquecen unos cuantos; que se gobierna para el pueblo de México (...) Y la otra máxima, que es la gran diferencia, es la separación del poder económico del poder político: “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, destacó.

Finalmente, celebró que con el Presidente López Obrador se ha vivido un momento nunca antes visto desde el 2018, que culmina con una transición histórica que se realiza de frente al pueblo de México.

‘’En 2018, inició una gran Transformación; hoy México es muy distinto al que había antes del 2018. Y ahora, estamos en esta transición (...) Nunca había habido una transición como la de ahora, la de un Presidente que le da a una Presidenta -porque nunca ha habido una Presidenta, aparte-, que le da al siguiente gobierno su enseñanza, su aprendizaje, las obras, los programas, los proyectos que han hecho posible esta Transformación’', comentó.

Ante las y los quintanarroenses, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que con Claudia Sheinbaum como Presidenta, México tendrá la continuidad de la Cuarta Transformación, pero además celebró que por primera vez en la historia se tendrá a una persona con la máxima preparación académica en la Presidencia.

‘’Voy a entregar la banda presidencial a una mujer extraordinaria, excepcional (…) Es doctora en ingeniería (...) Vayan a casa y vean que Presidentes en el mundo, que Primeros Ministros, que Jefes de Estado tienen nivel de doctorado. ¡Nos rayamos! Pero lo más importante son las convicciones y tiene muy buenos sentimientos, muy buen corazón y nos va a ir muy bien. Yo me voy a Palenque, contento, porque además, yo no quiero ser caudillo, ni quiero ser hombre fuerte, jefe máximo, mucho menos cacique , yo soy partidario del sufragio efectivo, no reelección’', aseveró.

A la inauguración del Parque Nacional del Jaguar y Museo de la Costa Oriental también estuvieron presentes, Mara Lezama Espinosa, Gobernadora Constitucional del Estado de Quintana Roo; Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA); María Luisa Albores González, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); Román Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); Jorge Nuño Lara, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y Jesús Antonio Esteva Medina, Próximo Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Así como Diego Prieto Hernández, Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); Daniel Chávez Morán, Supervisor Honorario del Tren Maya; Gabriel García Rincón, Subsecretario de la Defensa Nacional; José Gerardo Vega Rivera, Director General del Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca - Maya-Mexica, S.A. de C.V.; Óscar David Lozano Águila, Director General de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria “Tren Maya” S.A. de C.V.; Juan Pablo de Botton Falcón, Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Ricardo Flores González, Comandante de la X Región Militar.