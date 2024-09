“Un lustro de impunidad”: María Elena Ríos exige justicia a cinco años de ser atacada con ácido

La saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos alza la voz nuevamente, exigiendo justicia al Poder Judicial del Estado de Oaxaca a cinco años del intento de feminicidio en su contra.

“Fue el día en que Juan Antonio Vera Carrizal eligió para matarme”: María Elena Ríos

Un día como hoy, pero en 2019, Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado priista, ordenó que otra persona le lanzara ácido, dejándola con secuelas físicas y emocionales de por vida. Sin embargo, el responsable fue absuelto y liberado durante una audiencia en agosto de este año, lo que ha provocado indignación entre la sociedad y la propia víctima.

Este lunes 9 de septiembre, María Elena recordó el ataque a través de sus redes sociales, señalando que este día marca “un lustro de impunidad”. A pesar de las adversidades, la saxofonista conmemora que sigue con vida, manteniéndose firme en su lucha por justicia. En su cuenta de X (antes Twitter).

“UN LUSTRO DE IMPUNIDAD. Un lunes 9 de septiembre a las 10 am de 2019, fue el día en que #JuanAntonioVeraCarrizal eligió para matarme con #ácido. Hoy conmemoro que estoy viva, me abrazo por 5 años de seguir buscando justicia, porque 3 agresores siguen sin sentencia y #VeraHernández sigue prófugo. NO ME RENDÍ NI ME RENDIRÉ”, dijo María Elena Ríos.

Ley Malena, emblema de la lucha contra la violencia ácida en México

“El #feminicida vive odiando, nosotras luchamos desde la alegría porque estamos vivas y la exigencia de hoy será la justicia del mañana. | #Justicia | @tsjoaxaca #NoMásÁcido #LeyMalena”; agregó en su publicación junto a una fotografía festejando en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

El caso de María Elena se convirtió en un emblema de la lucha contra la violencia ácida en México, un tipo de agresión que, hasta hace poco, no estaba tipificada como delito grave. Su incansable activismo permitió que en febrero de este año, la CDMX aprobara la “Ley Malena”, que clasifica los ataques con ácido como tentativa de feminicidio. Gracias a esta ley, los agresores pueden enfrentar penas de hasta 30 años de prisión.

A pesar de los logros alcanzados en términos legislativos, la justicia para María Elena sigue sin llegar completamente. De los cuatro responsables del ataque, tres aún no han sido sentenciados, y uno de ellos, Vera Hernández, continúa prófugo. La liberación del político, quien estuvo detenido por su responsabilidad como autor intelectual del ataque, fue un golpe duro para la saxofonista y todas las mujeres, que continúan exigiendo justicia.