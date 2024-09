“Le aventé 30 monedas”: protesta Lilly Téllez contra Miguel Ángel Yunes Linares

En la Cámara de Senadores, donde se discutió la Reforma al Poder Judicial durante la tarde del martes 10 de septiembre, la senadora Lilly Téllez arrojó unas monedas a Miguel Ángel Yunes Linares durante su intervención.

Bancada del PAN arremete contra la llegada de Yunes Linares

Miguel Ángel Yunes Linares se presentó en la Cámara de Senadores en sustitución de su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, para rendir protesta como legislador suplente. Su llegada causó aplausos y abucheos, dividiendo la sala entre los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Sin embargo, los senadores de PAN empezaron los gritos de “¡Traidor, traidor!” ante la presencia de Yunes Linares. Estas protestas acompañaron las palabras del Presidente Nacional del PAN, Marko Cortés, ante la falta de claridad por el voto de Yunes Márquez en relación con la Reforma Judicial.

“Hubiera sido mas decente, querido amigo, que nos hubieras tomado la llamada y nos hubieras dicho voy a traicionarlos”, recriminó Marko Cortés respecto a la ausencia de Yunes Márquez.

“Judas Yunes”, así se expresó Lilly Téllez contra Yunes Linares

Yunes Linares no sólo defendió la licencia de su hijo para dejar el cargo de senador, sino también atacó a Marko Cortés por su actitud en contra. “No, Marko, ni cobarde ni traidor. Cobarde y traidor eres tú y no Miguel Ángel Yunes Márquez (...) No eres el dueño de Acción Nacional, no puedes expulsar absolutamente a nadie”, reclamó Yunes Linares.

En este momento, durante su defensa en contra de Marko Cortés, la senadora del PAN por parte de Sonora, Lilly Téllez, lanzó unas monedas cerca de Yunes Linares como una manera de alimentar la idea de la traición.

Además, la senadora compartió evidencia de su acto en las redes sociales, junto con las siguientes palabras: “Judas Yunes, ahí te aviento 30 monedas por traicionar a la Patria”.