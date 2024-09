“Hay algo más en esta historia”: Melania Trump exige investigar atentado contra el expresidente de EE.UU.

Melania Trump, esposa del expresidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, hizo un llamado a las autoridades estadounidenses para que den respuestas sobre el intento de asesinato que sufrió su marido en julio durante un acto de campaña en Butler, Pensilvania.

¿Qué dijo Melania Trump sobre Donald Trump en el video?

La exprimera dama utilizó sus redes sociales para compartir un video de 34 segundos donde expresó su preocupación y demandó que se esclarezcan los detalles del atentado.

En el video, Melania Trump describe el incidente como “una experiencia horrible y angustiosa”. Según ella, el silencio que ha rodeado el caso desde el atentado es abrumador y exigió saber por qué las fuerzas del orden no detuvieron al atacante, Thomas Matthew Crooks, antes de que el expresidente comenzara su discurso.

“El intento de acabar con la vida de mi marido fue una experiencia horrible y angustiosa. Ahora el silencio que lo rodea me resulta pesado. No puedo evitar preguntarme por qué las fuerzas del orden no detuvieron al tirador antes del discurso. Sin duda, hay algo más en esta historia. Y tenemos que descubrir la verdad (The attempt to end my husband’s life was a horrible, distressing experience. Now the silence around it feels heavy. I can’t help but wonder why didn’t law enforcement officials arrest shooter before the speech. There is definitely more to this story. And we need to uncover the truth)”, declaró Melania en el video.

La exprimera dama insinuó que hay factores no revelados detrás del ataque, generando más preguntas sobre las circunstancias que rodearon el atentado. En sus declaraciones, resaltó la falta de claridad por parte de las autoridades y exigió respuestas contundentes para garantizar que se haga justicia.

El ataque, que ocurrió durante un evento de campaña en julio, dejó a muchos simpatizantes y detractores del expresidente impactados. Thomas Matthew Crooks, identificado como el responsable del ataque, fue abatido después del incidente, lo que provocó controversias sobre las medidas de seguridad previas al evento.

¿Exigir justicia para Trump es publicidad para “Melania”?

En el mismo video, Melania compartió un enlace que dirige a su página web oficial, donde se anuncia la preorden de lo que parece un libro titulado “Melania”.

“Melania es la poderosa e inspiradora historia de una mujer que ha definido la excelencia personal, superado la adversidad y labrado su propio camino. La exprimera dama invita a los lectores a entrar en su mundo, ofreciendo un retrato íntimo de una mujer que ha vivido una vida extraordinaria. Melania incluye historias e imágenes nunca antes compartidas con el público”, dice la descripción del libro.

El libro, según la publicación, es una edición especial que estará disponible por 250 dólares. Si bien no está claro si el contenido del libro abordará el intento de asesinato o la vida de la exprimera dama, el enlace genera especulación entre sus seguidores sobre si se incluirán detalles adicionales sobre el atentado.