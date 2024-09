Denuncian a trabajador de la Fiscalía por vender autos robados

Un agente de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), identificado como Oscar Pérez, fue denunciado por presuntamente vender automóviles robados y remarcados a sus propios compañeros de la corporación.

La denuncia fue hecha pública por el periodista Carlos Jiménez, conocido como ‘C4′, quien informó que un colega del agente fue quien lo acusó tras el intento de venta de un vehículo con reporte de robo y alteraciones en sus números de serie.

Según el reportero, la venta ilegal de autos robados dentro de la PDI no es un caso aislado. Jiménez señaló que, hace unas semanas, otro agente de la misma dependencia fue detenido por las mismas razones. Esta situación ha generado preocupación sobre la posible existencia de una red de corrupción dentro de la corporación, pues el tráfico de vehículos robados podría involucrar a más elementos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aún no ha emitido un comunicado oficial sobre esta denuncia. Sin embargo, la información revelada ha encendido las alarmas dentro de la institución y entre la ciudadanía, que espera una pronta investigación y esclarecimiento de los hechos.

Este tipo de acciones generan un profundo malestar social, provocando comentarios de ciudadanos que buscan que las autoridades correspondientes enfrenten el reto de recuperar la confianza en sus instituciones y garantizar que se tomen medidas enérgicas contra los elementos que participen en actos ilícitos.

Reacción de internautas

“Es ahí donde se necesita una reforma urgente, usan a la fiscalía como una banda más del CO. Fabrican delincuentes, fabrican delitos, la fiscalía sirve para venganzas personales de quien la dirige”, “no pasará nada, si se les caen todos los casos, éste no será la excepción”, mencionaron algunos usuarios de ‘X’.

“De todos modos no les hacen nada los dejan libres como siempre por qué no hay pruebas para efectuar un juicio o en su defecto dejan una buena cantidad de dinero y salen libres”, fueron algunos de los reproches que lanzaron internautas ante la publicación de ‘C4′.