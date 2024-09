¡Qué truene la bocina! Sale remix de Trump sobre migrantes que “comen” ‘dogs y cats’

Un remix musical basado en las polémicas declaraciones que Donald Trump hizo durante el debate presidencial del pasado 10 de septiembre, comenzó a viralizarse en redes sociales. En el encuentro que tuvieron los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos, Trump afirmó sin fundamentos que los migrantes haitianos que residen en Springfield, Ohio, estaban comiendo perros y gatos, generando una rápida reacción entre sus simpatizantes y opositores.

A través de las plataformas digitales, el usuario il Donaldo Trumpo (@PapiTrumpo) una cuenta de ‘X’ (Twitter) con contenido de humor sobre el republicano que aspira regresar a la presidencia estadounidense, publicó un video de escasos 15 segundos en el que se puede escuchar un tema entre trap y hip hop, con la frase de “They’re eating the dogs, they’re eating the cats”.

Además, en este video se suma materiales como cortos y memes de gatos y caninos bailando al ritmo de la canción, junto a un Donald Trump que también está bailando.

El acalorado debate entre los candidatos presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump y Kamala Harris, encuentro organizado por la cadena NBC; generó la atención de millones de espectadores a nivel nacional e internacional durante la noche del pasado martes 10 de septiembre.

En un momento del enfrentamiento entre Kamala Harris y Donald Trump, el empresario revivió una serie de rumores sobre la presencia de migrantes en Estados Unidos, asegurando que los originarios de Haití fueron vistos robando y asesinando mascotas en Springfield, Ohio, señalamientos que fueron desmentidos por las autoridades locales y federales.

They’re eating the dogs, the people that came in, they’re eating the cats (...) They’re eating the pets of the people that live there, and this is what’s happening in our country, and it’s a shame

— Donald Trump