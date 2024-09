Donald Trump a salvo tras tiroteo en West Palm Beach cerca de su club de golf

La campaña del expresidente y candidato republicano Donald Trump confirmó que se produjeron disparos en un área cercana a donde él se encontraba en ese momento. El exmandatario se encuentra “a salvo” tras el incidente. El tiroteo ocurrió cerca de su club de golf en West Palm Beach, Florida, y fue confirmado por su hijo, Donald Trump Jr.

Las primeras informaciones indican que los disparos tuvieron lugar en las afueras del Trump International Golf Course. Las autoridades aún están investigando los detalles del suceso, pero se ha confirmado que el expresidente no estaba directamente involucrado en el intercambio de disparos.

Un persona fue detenida

De acuerdo con fuentes policiales citadas por el diario New York Post el intercambio de disparos involucró a dos personas que se enfrentaron en las afueras del Trump International Golf Course. Las autoridades indicaron que los tiradores se apuntaban entre sí y no al candidato republicano.

Medios locales informaron que una persona fue detenida en las inmediaciones del campo de golf donde estaba jugando Trump, mientras portaba un arma larga, un rifle AK47.

De acuerdo con NBC, Donald fue inmediatamente trasladado a un lugar seguro cuando se escucharon los disparos.

El Servicio Secreto emitió un comunicado en el que menciona que “en colaboración con la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, está investigando un incidente de protección que involucra al expresidente Donald Trump, que ocurrió poco antes de las 1:00 horas. El expresidente está a salvo”, afirmaron.

Por su parte, Steven Cheung, director de comunicaciones de la campaña del candidato republicano, en un escueto comunicado de prensa indicó: “El presidente Trum se encuentra a salvo tras los disparos que se produjeron en sus inmediaciones. No hay más detalles por el momento”.

Patrullas de policía en las inmediaciones del club de golf de Trump en West Palm Beach (Foto: AP)

Este suceso se produce después de un intento de asesinato contra Trump en julio durante un mitin de campaña en Pensilvania.

Kamala Harris condenó la violencia

La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, fue notificada de lo sucedido, quien se expresó y condenó la violencia política.

“He sido informada sobre los reportes de disparos cerca del expresidente Trump y su propiedad en Florida, y me alegro que esté a salvo. La violencia no tiene cabida en Estados Unidos”, dijo la candidata demócrata.