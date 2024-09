Primer microsismo registrado en CDMX sacude celebraciones patrias

La tarde del 16 de septiembre, en plena celebración del desfile cívico militar por la Independencia de México y mientras las festividades patrias se desarrollan en diversos puntos de la capital, los habitantes del sur de la Ciudad de México (CDMX) fueron sorprendidos por un microsismo.

Sismo en Mixcoac el lunes 16 de septiembre

El movimiento se percibió en la zona de Mixcoac, generando una reacción inmediata en redes sociales, donde los usuarios reportaron haber sentido el temblor aproximadamente a las 13:00 horas del lunes.

De acuerdo con la plataforma SkyAlert, especializada en alertamiento temprano de sismos y otros peligros naturales, este evento marca un precedente, pues es la primera vez que detectan un microsismo en la CDMX a través de su sistema.

El fenómeno tuvo lugar en la zona de Mixcoac, un área que, según los expertos, está relacionada con la falla Plateros-Mixcoac, la cual se extiende a lo largo de aproximadamente 2.8 kilómetros.

¿En dónde se sintió el temblor del lunes?

Esta falla atraviesa las alcaldías de Benito Juárez y Álvaro Obregón, y aunque se trata de una estructura geológica que genera sismos de baja magnitud, sigue siendo un foco de atención para los estudios sísmicos en la capital.

Por su parte, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) aún no ha emitido un informe oficial sobre este microsismo. Esta no es la primera vez que la CDMX experimenta sismos de baja magnitud, pero es raro que sean lo suficientemente perceptibles para ser reportados por los ciudadanos, lo que incrementa el interés en este evento en particular.

A través de redes sociales, habitantes del sur de la ciudad compartieron sus experiencias y confirmaron que sintieron el temblor, describiéndolo como un movimiento leve pero inusual para la zona.

Estas percepciones alimentan la hipótesis de que, aunque el microsismo no haya sido de gran magnitud, su localización y el momento en que ocurrió, en pleno septiembre, mes relacionado con tragedias en la historia de México.