A pesar de la ola de violencia, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa pide a los estudiantes regresar a clases

Pese a las confrontaciones vividas en distintas zonas de Sinaloa, la Secretaría de Seguridad Pública de este estado informó a través de redes sociales que se reanudarían las clases en todos los niveles y modalidades, a partir de este martes 17 de septiembre.

Debido a la violencia, las clases se habían suspendido en Culiacán, Cosalá, Elota y San Ignacio, pero tras la llegada de la tormenta tropical Ileana, la cancelación se extendió en todo el estado.

El panorama de la educación frente a la violencia

A pesar de lo dicho por la Secretaría de Seguridad Pública y a raíz de los actos violentos presenciados en Sinaloa durante los últimos días, diversas instituciones educativas se negaron a regresar a clases, apoyados por alumnos y padres de familia.

Ante la ausencia de estudiantes, la encarga de la Secretaría de Educación, Catalina Esparza Navarrete, transmitió un video desde la Secundaria Técnica Número 1, durante la mañana de este martes, para evidenciar que los alumnos y profesores no se presentaron a clases, “desatendiendo” las indicaciones emitidas por la Secretaría de Seguridad y Educación.

“Estoy yo aquí, no pasa nada. Vengo del Tamarindo, La Conquista y de algunas otras secundarias. Ando sola, no traigo chofer, no traigo guaruras, porque luego dicen que es peligroso moverse y yo no veo por ningún lado el peligro” se puede escuchar en el video que circula por redes sociales.

Aunque se pide a los alumnos retomar actividades escolares, la misma Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa continúa reportando actos violentos. Por medio de una tarjeta informativa confirmó que durante las primeras horas del lunes registraron avistamientos de camionetas con civiles armados. Así como la privación de la libertad de dos personas, la detonación de armas de fuego en la colonia La Campiña, el incendio de cabañas en el poblado Carrizalejo y el reporte de una persona sin vida en el libramiento Benito Juárez.