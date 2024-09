“Pídanle la paz al jefe de la plaza”: militar ligado a Felipe Calderón estalla ante violencia ‘incontrolable’ en Culiacán

En una reciente conferencia de prensa, el comandante de la Tercera Región Militar, Francisco Jesús Aldana, admitió que la violencia en Sinaloa no puede ser controlada únicamente por las fuerzas armadas, sino que está en manos de los grupos criminales.

“Depende de ellos, son los que se enfrentan y están cobrando vidas, nosotros no. Al contrario, estamos evitando que haya más confrontaciones”, afirmó Aldana en presencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

comandante de la Tercera Región Militar, Francisco Jesús Aldana (Foto: X)

La declaración del general se suma a las críticas del coronel Emilio Cosgaya Rodríguez, quien formó parte de la estrategia de seguridad implementada durante el gobierno de Felipe Calderón.

A través de un tuit, el excomandante del 99/o Batallón de Infantería señaló que, bajo órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, las Fuerzas Armadas tienen la instrucción de no confrontar directamente a los grupos criminales, lo que según él ha permitido que estos se fortalezcan.

“El crimen organizado aprovechó la situación. Es cierto, no podemos hacer nada cuando no hay recursos y con el pacto de impunidad de López, no es posible enfrentarlos. Están a merced de la buena voluntad de los criminales”, escribió el coronel Emilio Cosgaya Rodríguez en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Las declaraciones de ambos altos mandos reabren el debate sobre la estrategia de seguridad del gobierno actual, que ha sido criticada por evitar enfrentamientos directos con el crimen organizado, mientras los niveles de violencia siguen en aumento en estados como Sinaloa.

¿Quién es Emilio Cosgaya Rodríguez?

Emilio Cosgaya Rodríguez quien ingresó a las fuerzas armadas en 1982 y se graduó del Heroico Colegio Militar en 1986, destacó durante el sexenio de Calderón por su participación en operaciones contra el narcotráfico.

Además, cuenta con estudios internacionales en logística y cooperación civil-militar en Estados Unidos y Canadá, habiendo desempeñado cargos clave en operaciones militares contra el crimen organizado en México.

Durante el sexenio del expresidente Felipe Claderón, el coronel Cosgaya Rodríguez era militar de confianza del mandatario panista y trabajó como jefe de la Subdirección de Operaciones contra el Narcotráfico así como en la coordinación de todas las operaciones entre 2009 y 2012 contra líderes criminales.

El coronel se encuentra preso desde 2019 en el penal federal del “Altiplano” acusado de operar una red de protección para huachicoleo desde Petróleos Mexicanos (Pemex).