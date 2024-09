García Luna acusa a AMLO de vínculos con el narcotráfico en carta desde prisión

En una carta escrita desde la prisión de Brooklyn, Estados Unidos (EE.UU.), el exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, lanzó fuertes acusaciones contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmando que tiene vínculos con líderes del narcotráfico. En Publimetro México te compartimos qué dice el texto completo.

Acusa a narcotraficantes que atestiguaron en su contra de tener vínculos con AMLO

El periodista Arturo Ángel difundió la misiva de cuatro páginas, escrita a mano por García Luna, donde el exfuncionario sostiene que tanto el Gobierno de México como el de EE.UU. no han presentado pruebas sólidas que lo incriminen en los delitos por los que está siendo procesado.

Según García Luna, las acusaciones en su contra carecen de fundamento, y señaló directamente al presidente López Obrador y su círculo cercano de tener conexiones con el narcotráfico. Afirma que los Gobiernos de ambos países poseen pruebas que demuestran los lazos de Andrés Manuel con figuras clave del crimen organizado, en particular aquellas que atestiguaron en su contra durante su juicio; incluso sugiere que durante el proceso legal se imputaron hechos que involucrarían directamente al mandatario mexicano.

Además, García Luna reveló que los vínculos entre la actual administración y el narcotráfico pueden confirmarse con la reciente captura de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, al igual que Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, a quien acusan de haber financiado la campaña política de López Obrador para llegar a la presidencia de México hace seis años.

Según el exfuncionario, “El Mayo” Zambada habría detallado en su testimonio los nexos del Gobierno de López Obrador con grupos delictivos, así como el “desmantelamiento” del Poder Judicial de la Federación (PJF) tras la aprobación de la Reforma Judicial, la cual asegura que está ligada a la suspensión temporal de relaciones binacionales entre México y EE.UU.

¿Qué dice la carta completa de Genaro García Luna?

En Publimetro México te compartimos la carta completa de García Luna, en la que expone sus argumentos y acusa directamente al presidente López Obrador de tener vínculos con el narcotráfico, al mismo tiempo que se defiende de las acusaciones en su contra, asegurando que no existen pruebas que lo incriminen en los delitos por los cuales está siendo procesado:

“Centro de Detención Metropolitano

Brooklyn, N.Y.

13/Sep/2024

En diciembre de 2019 fui detenido por personal de la DEA en el exterior del departamento que rentaba en la ciudad de Irving, Texas. A partir del arresto y durante los primeros días, reiteradamente me ofrecieron un acuerdo con la fiscalía de Nueva York para que me inculpara con delitos vinculados al narcotráfico a cambio de estar detenido poco tiempo (meses) y recibir beneficios económicos, de esta forma convertirme en testigo, de acuerdo a la instrucción del gobierno de México. NO para imputar delincuentes-narcotraficantes, sino que, de haber sido así, no era necesaria mi detención, he combatido el crimen en sus esferas más altas toda mi carrera profesional; la perspectiva era imputar personas e instituciones que en el corto plazo debilitarían el desarrollo, paz pública y vida institucional del país. Evidentemente, NO acepté y la reacción fue explosiva.

En febrero de 2023 fui a juicio, como es del conocimiento público los fiscales NO presentaron una sola prueba o evidencia que acreditara los delitos que señalaban, esencialmente delitos vinculados al narcotráfico. NO presentaron ningún documento, fotografía, video, audio, registro de comunicación telefónica, documentos fiscales o financieros, cuentas bancarias o registro alguno de contacto con algún miembro del narcotráfico o su familia, como lo señalaba el gobierno de México.

Inclusive del señalamiento del presunto dinero que había recibido del narcotráfico, después de una rigurosa auditoría fiscal y financiera que duró más de un año a todo mi patrimonio a partir del año 2012 cuando empecé mi residencia en EUA, el juez responsable de mi causa en la corte de Brooklyn N.Y. resolvió en respuesta a una moción hecha por la defensa la inexistencia en mi patrimonio de un solo dólar vinculado al narcotráfico o a los delitos por los cuales me acusan.

De igual forma en México, un Tribunal Colegiado del Poder Judicial resolvió en octubre de 2023 (después del juicio) que NO había pruebas que acreditaran ingresos ilegales en mi patrimonio previo al año 2012 y durante más de 20 años que me desempeñé como funcionario público. En suma, tanto en EUA y México, los respectivos Poderes Judiciales resolvieron que mi patrimonio de más de 20 años es lícito, que NO hay un solo peso-dólar vinculado al narcotráfico.

Lo único que fue utilizado en el juicio para acreditar los delitos que me imputaron, fue información falsa proporcionada por el gobierno de México y los dichos de testigos con antecedentes criminales reconocidos y declarados por ellos de tortura, decapitación, secuestro, homicidio y narcotráfico que no tienen precedente en la historia de México. Testigos que fueron detenidos, encarcelados sin que esperaran el período de tiempo que fui Secretario de Seguridad Pública de México y miembro sustantivo del Gabinete de Seguridad Nacional, instancia superior de decisión y estrategia en el combate al narcotráfico.

La información falsa aportada por el gobierno de México y los dichos contradictorios de los testigos fueron completamente desacreditados con evidencias y pruebas documentales, fotografías, declaraciones juradas y resoluciones del Poder Judicial en EUA y México en el marco de los marcos legales que provee el proceso legal. NO pudieron los fiscales demostrar o probar que la evidencia aportada por la defensa fuera falsa o no existiera. NO pudieron negar la legitimidad y existencia de las pruebas que acreditaban las falsas declaraciones de los testigos, y más sorprendente es que los fiscales fueron totalmente omisos en verificar o corroborar un solo dato o información aportada por el gobierno de México y los testigos-criminales .

El único testigo honorable utilizado por la fiscalía en el juicio fue el Embajador de EUA en México, quien ratificó que fui una persona “clave” del gobierno de México en el combate al narcotráfico y que las reuniones sistemáticas que tenía con las agencias de seguridad e inteligencia de EUA, NO había recibido ningún informe que indicara que yo fuera corrupto o que estuviera vinculado con el narcotráfico, señalando que si esto hubiera existido él tendría que haber sido informado y no fue así. Desacreditando las declaraciones de los testigos-criminales.

Es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y EUA los contratos, videos, audios, fotografías, registro de comunicación y gestión entre el actual presidente de México, Andrés López Obrador, y su operación con los líderes del narcotráfico y sus familias; en particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio , quienes inclusive durante el juicio imputaron al presidente López Obrador y a sus operadores de estar vinculados con ellos y el narcotráfico.

Estos hechos son corroborados con la reciente captura del narcotraficante Ismael Zambada “Mayo Zambada”, la carta emitida por él, donde señala los vínculos del actual gobierno con él y el narcotráfico, la posición del gobierno de México contra la captura del capo y el desmantelamiento del Poder Judicial de México (Jueces, Magistrados, Ministros, Corte), cuyos principales beneficiarios son los criminales. Hechos ratificados con la pausa-suspensión de relaciones oficiales entre México y EUA decretada por el actual presidente de México debido a la postura de EUA ante estos hechos.

He estado detenido en MDC Brooklyn N.Y. por un período de 58 meses, casi 5 años en condiciones infrahumanas, he presenciado homicidios, apuñalamientos y amenazas sistemáticas a mi integridad; fui segregado casi un año a las celdas de castigo sin haber violado alguna norma o falta al reglamento y sin tener un registro de mal comportamiento.

En dos ocasiones me asignaron compañeros de celda que me grabaron más de dos mil horas, tratando de involucrarme con el narcotráfico o algún delito; en la primera ocasión el juez ordenó una audiencia para analizar las grabaciones de los testigos y ordenó que entregaran los audios de lo que el fiscal había presentado con una transcripción; después de que la Corte corroboró y verificó las pruebas en la audiencia y los audios entregados por el fiscal, el juez resolvió que NO correspondían las supuestas pruebas y que los audios NO tenían lo que indicaba el fiscal, desechando estas pruebas y testimonios; en la segunda ocasión el fiscal repitió el mismo procedimiento, solo que en esta ocasión NO se ordenó ninguna audiencia para analizar las pruebas y testimonio de los testigos y NO se solicitaron los audios, en consecuencia, NO se corroboraron ni unificaron las supuestas pruebas, testimonio, ni audios; con estas condiciones se resolvió negar la moción hecha por la defensa para un nuevo juicio.

Con estas circunstancias y sin ninguna prueba en mi contra, con información falsa aportada por el gobierno de México y los testigos-criminales , y con la absoluta omisión de los fiscales en NO corroborar la existencia y veracidad de un solo dato o información aportada por ellos aun con la evidencia presentada por la defensa que acredita que es falsa, se llevó a cabo la sentencia.

La sentencia está sujeta a la revisión de un tribunal colegiado de la Corte de EUA a través del uso del recurso jurídico de la Apelación, instancia responsable de observar el estricto derecho y legalidad del Juicio.

Donde esté, el bien superior es la Patria, los Mexicanos y la verdad; soy una persona que respeta la ley, seguiré con la conducción de mis abogados agotando todos los recursos legales que provee la ley hasta lograr mi libertad. Mi honor está intacto, Yo no he cometido ningún delito.

Genaro García Luna