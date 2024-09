Así serán las nuevas cuentas de adolescentes en Instagram

Instagram dio a conocer las nuevas características y ajustes de privacidad que aplicará en su plataforma, con las que pretende brindar experiencias más apropiadas para los menores de 18 años.

A partir del martes pasado, la aplicación empezó a implementar el modo privado en todas las cuentas registradas por menores de edad, con este cambio, los usuarios deberán aprobar a sus nuevos seguidores antes de que puedan interactuar con sus publicaciones.

¿Cómo serán las cuentas para adolescentes en Instagram?

Instagram informó que, además impedirá que los menores reciban notificaciones entre las 10:00 pm y 7:00 am. Asimismo, limitará el contenido sensible y evitará los mensajes directos entre personas que no se siguen.

Los cambios relacionados con las cuentas de adolescentes también contemplan una función con la que los menores podrán seleccionar los tipos de contenido que les gustaría ver con mayor frecuencia, así como recordatorios de límite diarios para que no pasen más de 60 minutos utilizando la app.

Mientras los usuarios de 16 y 17 años podrán hacer públicas sus cuentas y modificar algunos ajustes por sí solos, los menores de 16 años necesitarán el permiso de sus padres para cambiar la privacidad predeterminada y esas restricciones.

Funciones para padres

Los padres que deseen involucrarse más con esta experiencia podrán obtener información sobre las personas que recibieron mensajes de sus hijos; establecer límites de tiempo diarios, restringir el uso de la app en periodos determinados y ver qué temas están consumiendo.

¿Por qué se implementaron estos cambios?

Estas modificaciones forman parte de una iniciativa de Instagram, denominada como cuentas de adolescentes, que pretende impulsar medidas de protección para los jóvenes usuarios con el fin de brindarles experiencias más apropiadas.

Para evitar que los adolescentes mientan sobre su edad, la aplicación reveló que pedirá a sus usuarios que verifiquen de diferentes maneras este dato, ya sea mediante una videoselfie o análisis de estimación de edad.