CDMX reporta 100% de escuelas rehabilitadas, pero dos siguen cerradas tras daños del 19S-17

Las escuelas secundaria 253 ‘Jose Natividad Macias’ y la 235 ‘José Clemente Orozco’ no han reabierto tras ser afectadas por los sismos de 2017; padres de familia exigen solución

A siete años del sismo del 19 de septiembre de 2017 –que dejó 369 muertos– el Gobierno de la Ciudad de México aseguró que las mil 212 primarias y secundarias que fueron afectadas por el desastre natural ya fueron rehabilitadas y están operando actualmente, pese a que las escuelas secundarias 253 ‘Jose Natividad Macias’ y la 235 ‘José Clemente Orozco’ no han podido reabrir sus instalaciones por la falta de apoyo presupuestal.

Información obtenida por Publimetro vía transparencia, revela que el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México, a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), tiene un censo de censo de mil 212 escuelas primarias y secundarias afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017; de los cuales, el 59.93% cuentan con daño menor, 1.32% con daño moderado, 41.17% con daño moderado/severo y 0.58% grave.

No obstante, la Sobse aseguró que dichos planteles ya fueron atendidos por diferentes dependencias desde el año 2017 hasta el 2022, y que al día de hoy no se cuenta con registro de ninguna escuela primaria o secundaria que no esté operando por motivo del sismo del 19 de septiembre de 2017, afirmación que contrasta con la situación de las secundarias 235 y 253, siendo esta última la más afectada, pues los alumnos toman clases en aulas improvisadas en el campo de la UAM Iztapalapa.

Y es que la Escuela Secundaria 253 ‘Jose Natividad Macias’ tiene dos sedes para ambos turnos: el vespertino toma clases en una escuela primaria ubicada en la colonia Ampliación San Miguel mientras que el turno matutino acude al campo de la UAM Iztapalapa, en donde instalaron aulas temporales. Ahí Publimetro realizó un recorrido en donde se pudo constatar que son pocos los alumnos que acuden a tomar clases, debido a la condición del plantel.

Escuela Secundaria 253 ‘José Natividad Macías’ plantel ‘La Vicentina’, ubicada en la UAM Iztapalapa El plantel original fue dañado por el sismo del 19 de septiembre del 2017 y no ha podido reabrir por falta de presupuesto y amparos. Foto: Leonardo Lugo / Publimetro

Afuera del plantel, padres de familia –de manera anónima– mencionaron que autoridades les dieron a conocer que a mediados del próximo año, el plantel original, ubicado en la calle B. C. López 13, colonia Ampliación San Miguel, podría reabrir sus puertas luego de que se realice la demolición y edificación del único edificio que fue afectado severamente por el sismo de 2017, con el financiamiento de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante las siguientes semanas, prosiguieron, personal del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México acudirá al plantel original de la Escuela Secundaria 253 a realizar pruebas de carga (de varios tonelajes) al edificio dañado, y si pasa las pruebas, un Director Responsable de Obra (DRO) definirá si se debe demoler y edificar el edificio para que pueda reabrir la escuela en 2025, o solo rehabilitarlo en sus partes afectadas (estructura).

“Queremos que nuestros hijos regresen a su escuela, la secundaria es muy bonita y grande, pero no pueden regresar porque no hay dinero para la reconstrucción (...) Mira, el edificio ya fue rehabilitado pero no lo demolieron, a lo mejor con estas pruebas de carga que va a meter Obras y Servicios, puede decir: para mi perspectiva sí hay viabilidad, y si es así van a tirar el edificio, se va por buen camino. Viene el DRO y ve si está correcto y se avisa si tiene que demoler” — Padre de familia

Sin embargo, otra madre de familia –de generaciones pasadas– expresó que ya existe un dictamen elaborado por un DRO perito calificado en infraestructura por el que se ordena que en febrero de 2025 se realice la demolición del edificio dañado del plantel original de la secundaria 253, por lo que hizo un llamado a los padres de familia que actualmente están en la Mesa Directiva de la escuela, a presionar a la SEP para que entregue el presupuesto para realizar la reconstrucción luego de la demolición.

Edificio rehabilitado del plantel original de la Escuela Secundaria 253 ‘José Natividad Macías’ El plantel original fue dañado por el sismo del 19 de septiembre del 2017 y no ha podido reabrir por falta de presupuesto y amparos

Y es que el plantel original tuvo afectaciones en uno de sus cuatros edificios, en donde tomaban clases los segundos años de secundaria y en donde se encontraba el laboratorio de la escuela, en donde se tomaba física y química; pese a que este edificio fue rehabilitado por unos ‘tornillos especiales’, los padres de familia urgieron a las autoridades a seguir con los trabajos de remodelación, pues “antes la escuela era muy demandada, todo mundo quería entrar aquí, pero ya ahora hay muy poquitos alumnos”.

Salón de la Escuela Secundaria 253 tras el sismo de marzo de 2012 En el piso se originaron grietas y así se quedaron hasta que se inhabilitó en 2017. Foto: Leonardo Lugo

¿Por qué no reabre la escuela?

Pese a que existió una posibilidad de que reabriera la escuela secundaria 253, debido a que solo uno de sus cuatros edificios fue afectado, esta oposición se desecho por un juez, pues no quería correr el riesgo de que los alumnos –siendo menores de edad sin madurez necesaria– entraran al edificio ‘abandonado’ y que surgiera un incidente que afecte la integridad del menor.

Por su parte, la situación de la Escuela Secundaria 235 ‘José Clemente Orozco’, se encuentra en una situación menos compleja que la 253 y pudiera reabrir sus puertas pronto; de acuerdo con la madre de familia, se debe presionar a las autoridades para que los alumnos regresen a sus planteles originales, pues algunos tomaron clases en línea y hasta en Pilares.

Clara Brugada visita la Escuela Secundaria 253 ‘José Natividad Macías’ plantel ‘La Vicentina’, ubicada en la UAM Iztapalapa La entonces alcaldesa de Iztapalapa prometió apoyo a la comunidad

“Desgraciadamente hay un director en la 253 que dice que no alarmen a los papás, maestros querían apoyar pero les dijeron que no se metieran porque eran personas públicas, que los iban a sacar, y a los papás les dicen que esperen a un DRO. Se tiene que abrir(escuelas) pero todo es cuestión de que presionen los padres de familia para que se haga lo más rápido, tanto la 253 y 235 están en el mismo juzgado, pero para eso si no insisten los padres de familia en que se hagan las aportaciones (SEP) esto se puede quedar así (escuelas cerradas)”, concluyó.