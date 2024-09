“Sálganse”: Hija desconocida de “El Chapo” Guzmán dirige fuerte mensaje a Los Chapitos

Rosa Isela Guzmán, quien se reconoce como la hija narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, envió un mensaje contundente hacia la facción de “Los Chapitos”, quienes son presuntamente responsables de los ataques violentos en el mes de septiembre del año actual en Culiacán, Sinaloa.

“Sálganse de Culiacán y dense con todo”, Rosa Isela Guzmán reclamó por la violencia

En una transmisión en vivo en sus redes sociales, Rosa Isela Guzmán enfatizó en su mensaje las falsedades alrededor de las controversias generadas por la violencia entre los cárteles. La especulación mediática creció a partir de la detención de “El Mayo” Zambada.

“Hay muchas falsas mentiras en las redes. Mucha gente comenta e inventa, y que los Chapos andan sacando gente de sus casas. Dejen de inventarles tantas mentiras, por favor, porque no lo van a hacer eso, y que no, que andan levantando, pura mentira”, reconoció Isela Guzmán.

Por otro lado, la hija desconocida de “El Chapo” Guzmán expresó su desacuerdo con la violencia que afecta a miles de civiles. A la par, invitó a resolver la contienda entre los narcotraficantes pero fuera de Culiacán.

“A mí lo que no me parece es que se estén agarrando delante de la gente y más de gente inocente, no me parece, no estoy de acuerdo. Si se quieren agarrar a chin... que se den con todo pero fuera de Culiacán (...) Sálganse de Culiacán y dense con todo, si se quieren matar, mátense a la chin..., pero fuera de Culiacán”, manifestó.

¿Quién es Rosa Isela Guzmán?

En una entrevista pública con el medio The Guardian, Rosa Isela Guzmán reconoció ser la hija de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera. En el año 2016, a partir de estas declaraciones, aseguró comprobar su parentesco con la familia a través de una prueba ADN.

Aunque el narcotraficante mexicano no terminó de reconocer el vínculo familiar, actualmente Isela Guzmán se mantiene activa en redes sociales por su marca de ropa “R. Guzmán”.