“Este tipejo me agredió físicamente”: Fernández Noroña denuncia intento de robo y agresión en el AICM

A través de sus redes sociales, el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, denunció que fue agredido física y verbalmente por un hombre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El senador del Partido del Trabajo (PT) compartió detalles sobre el incidente, aunque no se ha confirmado su estado de salud sí mencionó que el presunto agresor, fue identificado como Carlos Velázquez de León Obregón.

“Este tipejo me agredió físicamente e intentó robarme el celular. Me lo arrebató y no me lo regresaba. Además de qué estuvo agrediéndome física y verbalmente”.

Según lo relatado por Fernández Noroña, el presunto agresor, abogado de profesión, le quitó el teléfono celular con el objetivo de borrar un video que el legislador había grabado para documentar los hechos. Durante el forcejeo, se produjo la agresión, que quedó registrada en las cámaras de seguridad de la institución financiera American Express.

Por tal motivo, el presidente del Senado solicitó a la empresa los datos del abogado para poder presentar una denuncia formal:

“Cuando me arrebató el celular, y se lo dio a su mujer, ésta aprovechó para borrar el video que yo había grabado. @AmericanExpress tiene toda la agresión. Pediré formalmente el nombre y el video para presentar una denuncia penal contra el agresor. Obvio, yo venía solo”, detalló en su cuenta de X.

Finalmente, Fernández Noroña destacó que, si el presunto agresor no deseaba volver a verlo mientras ambos esperaban el vuelo, podía optar por solicitar una tarjeta centurión, que proporciona beneficios adicionales y sólo se obtiene por invitación.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre el motivo que originó la agresión; sin embargo, el senador del PT aseguró que la denuncia se presentó ante el Ministerio Público federal por Genaro Vázquez, titular del área jurídica del Senado. Según Fernández Noroña, el presunto agresor es un abogado corporativo que representa a grandes empresas en temas relacionados con el pago de impuestos y detalló que American Express ya inició un proceso de investigación sobre el incidente.