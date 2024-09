Jauría mata y devora a perrito al interior de refugio en Puebla

Los perros son considerados, por muchas personas, como el mejor amigo del hombre. Desafortunadamente, hay sujetos que no ven por el bien de las mascotas y dejan que estas se reproduzcan sin algún tipo de control; asimismo, algunos dueños irresponsables abandonan a los peludos en la calle.

Todo lo anterior provoca que las calles se vuelvan el hogar de varias jaurías. Algunas personas y organizaciones crean refugios con la finalidad de que los animales afectados puedan tener un mejor estilo de vida, sin embargo ¿Esto se cumple?

En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante redes sociales, el momento en que una jauría atacó a un lomito dentro de las instalaciones ‘Huellitas con Alma’ ubicado en San Pedro Cholula, Puebla. En las imágenes es posible ver el momento en que los mamíferos acabaron con la vida de otro.

De acuerdo on los reportes realizados por vecinos de la zona, no es la primera vez que sucede algo similar en el refugio. Tras la polémica que dejó el material audiovisual, el comunicador Luis Gabriel Velázquez aseveró que “el refugio ‘Huellitas con Alma’, en San Pedro Cholula, Puebla, ha confirmado que por falta de recursos e infraestructura, el albergue cerrará sus puertas. Nadie sabe el futuro de los cachorros”.

Hasta el momento no hay un posicionamiento por parte del Instituto de Bienestar Animal de Puebla, sin embargo postearon lo siguiente: “Si eres testigo de cualquier acto de crueldad animal en Puebla, no te quedes callado. Tu Denuncia Responsable, marca la diferencia ¡Sé la voz de los que no pueden hablar! Llámanos al: 222 273 6899 o envíanos un correo a: iba.smadsot@puebla.gob.mx”.

“Por qué no hace algo Armenta o qué podemos hacer para ayudar”, “¿Dónde esta protección animal?”, “Todos los refugios deben ser supervisados y auditados, los responsables solo hacen dinero, lucran con los animales y las personas que caen en sus manos” o “Pues que los adopten los animalovers, digo no por eso hacen tanto ruido en redes?” son algunos de los comentarios realizados por varios internautas.