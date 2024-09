¡Y arriba mi apá, La Chona y... ¿Metallica?!

La noche del pasado 20 de septiembre, la banda estadounidense Metallica se presentó ante 65 mil fans, en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Por más de dos horas, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo ofrecieron un recorrido musical que abarcó más de cuatro décadas de su carrera, con un escenario 360° y ocho cilindros que fungieron como pantallas.

Durante la icónica presentación, Metallica tocó éxitos como “Creeping Death”, “Master of Puppets”, “Nothing Else Matters”, “Seek & Destroy”, “Sad but True” y “Hardwired”. Pero, sin duda, la sorpresa de la noche fue “La Chona”. El tema de los Tucanes de Tijuana fue interpretado por la banda estadounidense, quienes agregaron su distintivo sello a la popular canción norteña.

Sin embargo, “La Chona” no fue el único guiño a la cultura mexicana, durante su presentación, la banda de heavy metal proyectó la bandera del país, al pintar las pantallas de verde, blanco y rojo.

Además de lo anterior, el bajista de la agrupación, Robert Trujillo tomó el micrófono durante su presentación para dedicar unas palabras en español a sus asistentes. “Esta es una gran fiesta, es un honor estar aquí con todos”, se pudo escuchar.

El primero de cuatro conciertos

El concierto que ofreció Metallica en el Estadio GNP Seguros fue el primero de cuatro shows que forman parte de su M72 World Tour, con el que promocionan su más reciente álbum 72 seasons, el cual se lanzó el 14 de abril de 2023.

Los próximos 22, 27 y 29 de septiembre, la banda estadounidense se presentará en el mismo recinto ubicado dentro de Ciudad Deportiva.

La última vez que la banda originaria de San Francisco visitó territorio mexicano fue en 2017; en aquella ocasión, ofrecieron tres shows en el Foro Sol (Ahora Estadio GNP Seguros).