“¡¿Cuál lluvia?!”: Usuarios desmienten retrasos por precipitaciones en las Líneas 3, 4, 5 y B del Metro

Debido a la llegada de la tormenta tropical John al país, se prevén fuertes lluvias en varias regiones, incluyendo el Valle de México y como consecuencia, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) informó que varias de sus Líneas van con marcha lenta, lo que ha provocado caos entre los usuarios. Sin embargo, muchos de ellos desmintieron la versión oficial, señalando que no se han registrado precipitaciones este martes 24 de septiembre.

¿Trenes detenidos en las Líneas del Metro por lluvias?

Ante las constantes quejas en redes sociales por el avance lento de los trenes, el Metro de la CDMX informó a través de su cuenta de X (antes Twitter) que se implementó la “marcha de seguridad” en algunas líneas debido a las supuestas lluvias provocadas por la tormenta.

Este protocolo ralentiza el avance de los trenes para evitar accidentes. Las líneas más afectadas, según el comunicado, son la 3, 4, 5 y B, por lo que se recomendó a los viajeros tomar previsiones adicionales para llegar a tiempo a sus destinos.

Pese a esto, los usuarios del transporte público manifestaron su inconformidad, argumentando que las condiciones meteorológicas no justifican el retraso, pues según varios reportes, apenas se han registrado algunas gotas ligeras en ciertas zonas, lo que no debería haber afectado el servicio del Metro.

Además, los viajeros del Metro subrayaron que algunas de las líneas mencionadas, como la 3 y la B, son mayormente subterráneas, lo que teóricamente las protegería de los efectos de la lluvia.

“¿Cuál lluvia?, no encuentran más pretextos”, “No veo trenes mojados, dónde se presenta la lluvia que anuncian, que servicio tan deficiente”, “No sean mentirosos no está lloviendo”, y “No está lloviendo, llevamos más de 20 min detenidos”, fueron algunos comentarios en redes sociales de los usuarios del Metro.

Usuarios demuestran que no hay lluvia que afecte el Metro

En redes sociales, principalmente en X, los usuarios compartieron imágenes del día, mostrando que las lluvias no han sido de la magnitud que el STC argumenta. Este intercambio de información ha generado un debate sobre si las demoras son realmente consecuencia del clima o si existen otros factores, como fallas técnicas o sobrecarga del sistema, que podrían estar influyendo.

El Metro de la CDMX no ha emitido más declaraciones al respecto, aunque la molestia entre los usuarios sigue en aumento, sobre todo porque las afectaciones en el servicio han provocado que las estaciones se saturen y los tiempos de espera se incrementen considerablemente en las horas pico.