Ni te escondas: SAT cobra 112 mil pesos por multas de tránsito y errores en CFDI

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) castiga hasta el más mínimo error y ahora cobra multas de más de 112 mil pesos, más recargos y actualizaciones, si no pagas a tiempo una infracción de tránsito federal e incumples la obligación abrir y atender tu Buzón Tributario.

Así como infringir las reglas para emitir o cancelar los comprobantes fiscales digitales, conocidos como CFDI, que giran las empresas de todos tamaños, emprendedores, dueños de negocios pequeños y personas con actividad empresarial o que rentan un inmueble.

Roberto Iván Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), informó a Publimetro que los mexicanos comenten o caen –con mayor frecuencia– en cuatro errores u omisiones fiscales, que el SAT castiga con multas.

Explicó que no atender un acto administrativo a través del Buzón Tributario –desde una invitación, hasta una solicitud de información o requerimiento de pago de impuestos– es el incumplimiento más recurrente entre los contribuyentes.

Dicha falta genera dos sanciones económicas graves: entre tres mil 850 y 11 mil 540 pesos por no abrir, no actualizar o mantener datos erróneos en el buzón; y un castigo máximo de 44 mil 970 pesos por no presentar a tiempo su declaración anual, más el cobro de recargos y actualizaciones.

Colín Mosqueda reportó que la emisión de comprobantes fiscales o CFDI con errores, o sin los requisitos de ley, es la segunda falla más recurrente de contribuyentes como los dueños de pequeños negocios, profesionistas independientes y empresas.

Precisó que en tales casos, los castigos monetarios del SAT oscilan entre 450 y 670 pesos; aunque, si se trata de la omisión de complementos fiscales –información o datos adicionales a una factura o comprobante digital– la multa puede ir de 19 mil 700 a 112 mil 650 pesos.

Cancelación de CFDI e infracciones de tránsito

El especialista de la Comisión Técnica Fiscal del CCPM indicó que tercer error más recurrente es la cancelación de los CFDI fuera del plazo, el cual se castiga con una tasa de 5% a 10% del monto del comprobante.

La cancelación del CFDI procede cuando existen equivocaciones en la clave del producto, el valor unitario, descuento o cualquier otro dato registrado en tal comprobante fiscal, con el objetivo de sustituirlo.

Además, apuntó Colín Mosqueda, el SAT puede cobrar las multas por infracciones de tránsito en carreteras federales, emitidas por agentes de la Guardia Nacional, por no respetar el límite de velocidad; manejar sin licencia vigente, sin tarjeta de circulación o sin placas; no usar el cinturón de seguridad y conducir por un carril exclusivo para camiones de carga.

En este último escenario, las sanciones implican entre cuatro mil 900 y más de 12 mil 400 pesos, según la falta cometida; cuyo monto, recargos y actualizaciones son cobrados por el SAT, en caso del que el contribuyente incumpla o decida hacer caso omiso de las infracciones.

El especialista señaló que, si hay incumplimiento, el SAT puede enviar desde invitaciones o requerimientos a través del Buzón Tributario, hsta presentarse en el domicilio del infractor para recaudar las multas, proceder a embargos precautorios y congelar las cuentas bancarias del deudor, incluido los pagos de nómina o salario.

“Muchas veces el contribuyente ni se entera de que arrastra multas del SAT, por que ponen los datos del contador o teléfonos de personas que no le informan o no le notifican que están llegando mensajes al correo y al teléfono. “Pero nadie se puede esconder del SAT, así que –lo mejor– es que los contribuyentes atiendan todas sus obligaciones, estén al tanto de los mensajes en su Buzón Tributario y aporte la información necesaria para responder y, en su caso, demostrar que las multas son improcedentes”. — Roberto Iván Colín Mosqueda, CCPM

SAT endurece fiscalización

El Servicio de Administración Tributaria informó que:

Recaudó 3.5 billones de pesos por auditorías y promoción de incumplimiento durante el primer sexenio de la 4T .

y promoción de durante el primer de la . Tal monto representó 2.3 billones de pesos más que en el sexenio anterior, con un aumento real de 120.2% al cierre de agosto de 2024.

al cierre de agosto de 2024. De dichos recursos, 1 billón 426 mil 725 millones de pesos se obtuvieron por auditorías a grandes contribuyentes .

a . 1 billón 87 mil 476 millones de pesos correspondieron a auditorías a pequeños y medianos

contribuyentes: empresas , negocios y personas físicas , donde se incluyen los asalariados .

, y , donde se incluyen los . Mientras que por promoción del cumplimiento se obtuvieron 989 mil 182 millones de pesos.

Solución ante las multas del SAT