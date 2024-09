“No te han gaseado lo suficiente”: Epigmenio Ibarra se pelea con reportera en vivo

El productor y periodista mexicano, Epigmenio Ibarra, protagonizó una calurosa discusión con la periodista Miriam Moreno, durante su participación en el programa en vivo de Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, causando revuelto entre los espectadores debido a la forma en la que Ibarra se dirigió a la reportera de investigación.

El polémico momento entre los periodistas se desató tras defender sus divididas opiniones sobre el uso de gas lacrimógeno que elementos de seguridad utilizaron para disipar la manifestación que los trabajadores del Poder Judicial realizaron el pasado 10 de septiembre cerca de la Antigua Casona de Xicoténcatl.

“¿Hubo gas lacrimógeno?”, cuestionó Ibarra a la periodista Moreno, quien enseguida afirmó que era “una mezcla que picaba los ojos”.

“Se consignó en ese momento, porque no fue Miriam Moreno, éramos todos los reporteros que estábamos ahí, resentimos el polvo extintor, sí con lo que suelen disipar las manifestaciones”, narró la reportera sobre los hechos de la movilización de aquel día, sin embargo Miriam se vio constantemente interrumpida por Epigmenio, quien no dejaba de cuestionarla y de desacreditar su información.

“¿Era gas pimienta lo que se roseó?”, volvió a cuestionar el productor además de negar que fuera gas pimienta lo que Miriam Moreno percibió durante su cobertura en la movilización del Poder Judicial. “Era gas, no sé que tipo de gas, era un tipo de gas y estaba mezclado, y ahí enfrente de los policías se los dijimos: ‘esto no es un extintor solamente en polvo, aquí hay una mezcla de un químico’”, detalló la periodista.

“¡Mintieron, están mintiendo!”, interrumpió Ibarra. “No no estoy mintiendo, señor. A mí se me irritaron los ojos y picaba”, aseveró Moreno.

A este punto de la discusión, ambos ya se encontraban hablando con un volumen de voz más elevado de lo normal, por lo que Ciro Gómez Leyva se dirigió a Ibarra para decirle “pero no le grites”.

“Siento que no te han gaseado lo suficiente. No, no han sufrido lo suficiente”, declaró Ibarra, siendo este comentario el que desató la furia de muchas personas.

Pese a que la confrontación no llevó a ningún punto entre el productor Ibarra y la periodista Miriam Moreno, los comentarios en redes sociales no se dieron a esperar para defender a la reportera, entre ellos de Saskia y Chumel Torres.

“Quiero ver que te atrevas a hablarle así a Ciro Gómez. Eres lo peor que hay Epigmenio Ibarra y le faltaste el respeto a Miriam Moreno. Llámala por su nombre no la invisibilices. Misógino”, escribió la activista Saskia Niño de Rivera a través de ‘X’ (Twitter).

Mientras que Chumel Torres reposteó el video de la discusión entre Miriam Moreno y Epigmenio Ibarra, asegurando que el productor es “un majaderazo y un pelado de toda la vida”.

Asimismo, la colectiva feminista de Veracruz, Las Brujas Del Mar, reiteraron su apoyo hacia la periodista Miriam Moreno.

“‘No te han gaseado lo suficiente’, dice el facho de @epigmenioibarra mientras Miriam Moreno trataba de hablar sobre la represión durante las manifestaciones del Poder Judicial de la Federación, mismas donde ella estuvo presente haciendo su labor como periodista. Y decimos ‘trataba’ porque ese propagandista de cuarta no paraba de interrumpirla e insultarla”, mencionaron Las Brujas Del Mar a través de la red social ‘X’.