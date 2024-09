Con 43 votos a favor, 19 en contra y 0 abstenciones, una vez más la ‘aplanadora’ de Morena y aliados en el Congreso de la Ciudad de México aprobó la minuta con proyecto de decreto, para que la Guardia Nacional sea traspasada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), luego de que el Senado de la República la aprobó este martes.

Durante la sesión del Congreso, que estuvo en carácter de Constituyente Permanente, se avaló que la Sedena controle el presupuesto y personal de la Guardia Nacional, aunado a que –con la aprobación de la reforma– los militares podrían realizar permanentemente tareas de seguridad pública y civiles en la capital del país.

Durante la discusión, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza criticó ‘la militarización’ del país, pues recordó que desde hace 17 años (cuando estaba el PRIAN) inició dicha estrategia, y “hoy Morena está profundizando la estrategia que construyó durante años el PRIAN, hoy Morena consolida el sueño de Calderón y de Peña Nieto”.

Indicó que –en sexenios pasados– el PRI propuso aumentar el poder al ejército en tareas de seguridad pública lo que violaba la división de poderes, tiempo en el que Morena se opuso, “por eso decimos que ésta reforma es una colección de incongruencias”.

“Cuando se asesina a civiles es una falta civil, no una disputa entre militares o ejércitos, lo que hacen en esta reforma es impedir que las personas nos defendamos ante los abusos de poder. A la gente le decimos: No a García Luna ni a los Luis Crescencio Sandoval”. — Patricia Urriza

Morena usa ‘aplanadora’ y aprueba traspaso de Guardia Nacional a la Sedena en Congreso CDMX “Hoy Morena consolida el sueño de Calderón y de Peña Nieto”, criticó la bancada de MC que dijo que militarizar indiscriminadamente ciudades genera homicidios

“Centralizar y homologar la estrategia de seguridad no es lo que solucionará los problemas locales, militarizar indiscriminadamente ciudades o comunidades genera homicidios, desapariciones forzadas y bueno, todo lo que denunciaba Morena cuando quería abatir la guerra”, agregó.

Patricia Urriza reiteró que la ‘militarización’ de labores públicas también le falta al respeto a los propios militares. “Los militares no fueron entrenados para entregar libros de texto, o construir puentes y trenes, dignificar a las fuerzas armadas es también reconocer que no deben participar en labores de seguridad pública”.

“No somos iguales”: Morena

La coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso capitalino, Xóchitl Bravo, aseguró que no son iguales al PRIAN, quienes, dijo, buscaban la militarización del país, pues afirmó que la iniciativa no busca el uso del Ejército como brazo del Estado para reprimir a estudiantes, “como lo usó el PRI en el pasado”, ni se trata de una narco guerra como estrategia mediática para crear una falsa legitimidad que no lograron en las urnas, como hizo Felipe Calderón.

“En este Constituyente, la reforma constitucional que adscribe a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir a la Sedena, se trata de una medida justificada para proteger a la población y garantizar la paz, dada la situación actual que hemos estado viviendo. Con esto logramos que la Guardia Nacional cuente con un alcance nacional y capacidad operativa” — Xóchitl Bravo

“Si bien existe la preocupación legítima sobre la eventual militarización de la Guardia Nacional, conviene recordarles que en la Carta Magna existen controles que garantizan un control civil y el respeto a los derechos humanos. También se establecen mecanismos claros de supervisión y coordinación entre los distintos niveles de gobierno”, añadió.

Xóchitl Bravo expuso que con esta reforma, la seguridad pública estará a cargo de la Presidenta de la República y las Fuerzas Armadas, y jamás serán lanzadas contra la población. “Estamos redignificando a las fuerzas que ustedes desprestigiaron con la militarización de la masacre estudiantil del 68; el “halconazo” de 1971; la Guerra Sucia en Guerrero; la masacre de Acteal; el genocidio de Tlatlaya y Acteal, entre otros episodios oscuros de nuestra historia”.

“Esta reforma se realiza en un marco de estrategia nacional en materia de seguridad pública, permitiendo a la Guardia Nacional brindar certeza jurídica para su participación como fuerza auxiliar del Ejército Mexicano para pacificar el territorio nacional. Con esto estamos asegurando que todas y todos los habitantes de nuestro país gocen de sus derechos fundamentales, en el marco de un Estado de derecho que les permita vivir en un país seguro” — Xóchitl Bravo

GN es un rotundo fracaso: PAN

En tanto, el vicecoordinador del PAN, Diego Garrido aseveró que la Guardia Nacional ha sido un rotundo fracaso y el más claro ejemplo es que, en la Ciudad de México, a pesar de contar con una gran presencia, solo tuvo 3 mil detenciones versus las 30 mil que hizo la policía capitalina.

“La gente no pidió militarizar a la policía, pidió fortalecer a las policías municipal y estatal, no que las desaparecieran, no que las estrangularan presupuestalmente y que ahora exista la policía militar”, dijo.

Indicó que la milicia no está preparada para atender cuestiones civiles, y, por tanto, el riesgo de militarizar a la policía es que cuando existan detenciones, se harán con violaciones a los derechos humanos.

Morena usa ‘aplanadora’ y aprueba traspaso de Guardia Nacional a la Sedena en Congreso CDMX “Hoy Morena consolida el sueño de Calderón y de Peña Nieto”, criticó la bancada de MC que dijo que militarizar indiscriminadamente ciudades genera homicidios

En Acción Nacional, enfatizó, por supuesto que “vemos un gran riesgo en la creación de la Policía Militar porque cuando se les den facultades de investigación, habrá espionaje, habrá persecución, habrá levantones a civiles por parte de militares. Esto no lo necesita México y por eso lo decimos fuerte y claro, vamos a votar en contra de la militarización ¡No a la represión, no al autoritarismo, no a la militarización en México!”.

Mientras que el diputado Ricardo Rubio, lamentó que el oficialismo hoy selle su destino y estimó que ojalá el día de mañana los legisladores oficialistas no sean perseguidos y se les regrese el bumerán que hoy están aprobando.