Escuela de Periodismo desmiente a Lord Molécula: “Proyecto de tesis no ha sido aprobado por esta institución”

La Escuela de Periodismo Carlos Septién emitió un comunicado en respuesta a las afirmaciones realizadas por Carlos Pozos Soto, conocido como Lord Molécula, quien ha presentado un proyecto de tesis de la Maestría en Periodismo Político en actos públicos.

La institución aclaró que dicho trabajo no ha sido avalado ni reconocido por sus autoridades, debido a que no cumple con las normativas establecidas en su Estatuto Reglamento.

De acuerdo con información a la que tuvo acceso Publimetro, la escuela destaca varios puntos clave respecto al estado del proyecto presentado por Pozos Soto. En primer lugar, se señala que el trabajo en cuestión no ha recibido la aprobación de su asesor, el maestro Fernando Díaz Naranjo. Según la Escuela, debido a la falta de avances y a los plazos estipulados en el reglamento, el proyecto ha perdido su registro oficial.

De igual forma, subraya que la asesoría de Díaz Naranjo se llevó a cabo por indicaciones de la Dirección Académica, pero enfatiza que esto no implica la aprobación del trabajo.

Por otro lado, se afirma que el proyecto no ha sido revisado por ningún lector, lo que contraviene el proceso normal de evaluación académica, que requiere de una revisión formal por parte de evaluadores designados.

Otro aspecto relevante que menciona la Escuela de Periodismo Carlos Septién es que el trabajo de Pozos Soto no está registrado oficialmente, lo que significa que, de acuerdo con la institución, no existe como un proyecto académico reconocido. De esta forma, enfatiza que no ha avalado el contenido del proyecto y expresa el desconocimiento sobre su contenido específico.

Finalmente, la institución indicó que no concede autorización para el uso de su logo en ningún documento o material relacionado con este trabajo, calificado como apócrifo por las autoridades de la misma.