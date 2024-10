Gobernadores de Yucatán, Morelos y Tabasco rinden protesta y presentan sus compromisos

Este 1 de octubre también tomaron protesta los nuevos gobernadores de Yucatán, Morelos y Tabasco, acompañados de invitados especiales del gobierno federal, gobernadores de otras entidades, representantes de los tres Poderes del Estado y sus familiares.

Yucatán

Joaquín Díaz Mena rindió protesta como gobernador de Yucatán ante el pleno del Congreso estatal, acompañado de su familia y simpatizantes. En su cuenta de X, el nuevo mandatario yucateco afirmó que comienza una “nueva etapa” en el estado, comprometiéndose a “construir un futuro digno y justo para todas y todos”.

“Estoy consciente de que al llegar un hombre del pueblo a la gubernatura, asume la deuda histórica que la política tiene con los más desfavorecidos. Lo asumo con patriotismo, porque yo también he venido de abajo, de la cultura del esfuerzo, de la preparación y de creer fuertemente que los sueños sí se pueden alcanzar”, dijo en su mensaje político al asumir el cargo.

Joaquín Díaz Mena

Morelos

Margarita González Saravia, la primera mujer en gobernar Morelos en los 155 años de existencia del estado, también tomó protesta ante el Congreso local durante la madrugada. En sus redes sociales, destacó sentirse orgullosa y subrayó la gran responsabilidad de ser la primera mujer en ocupar el cargo, comprometiéndose a trabajar incansablemente desde el primer día de su mandato.

“Nos une el anhelo de construir una transformación profunda para el bien del pueblo de Morelos, basada en los principios de no mentir, no robar, no traicionar. Estaremos trabajando con esta gran presidenta que tendrá México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, mujer comprometida, inteligente, disciplinada, con valores y principios que ha mantenido a lo largo de su vida. Ella continuará con el gran legado que ha dejado en nuestro país ese gran hombre que en muy poco tiempo y tras una larga lucha fundó las bases de la de un México con mayor justicia social, el presidente Andrés Manuel López Obrador”, expresó.

Margarita González Saravia

Tabasco

Javier May Rodríguez tomó protesta como gobernador de Tabasco la noche del 30 de septiembre. Durante la ceremonia, resaltó que el mayor daño al estado ha sido causado por la corrupción de sus gobernantes. Agradeció a las figuras políticas y acompañantes presentes, y dedicó sus primeras palabras a honrar el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Javier May Rodríguez

El mandatario estatal recordó a los asistentes, así como al pueblo tabasqueño algunos de sus 50 compromisos establecidos durante su campaña para traer de vuelta la paz al estado de Tabasco, así como el progreso económico a la entidad.