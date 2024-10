“A mí me gusta asegurar”: Regidor de Morena en Querétaro recibe presunto soborno

El regidor de Huimilpan, Guerrero, Luis Flores Delgado apareció en un video donde presuntamente aceptó un dinero de un organizador de eventos. Los internautas cuestionaron la acción del regidor, afiliado al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Yo ya puedo contar su ayuda”, afirmó empresario frente a regidor de Morena

En un video difundido en redes sociales se reveló que Luis Flores Delgado, “el Profe”, regidor del Morena en Huimilpan, recibió presuntamente dinero de una persona que se identificó como un empresario. El sujeto grabó el video con una cámara oculta.

“Yo me dedico a hacer eventos artísticos con artistas, conciertos, y usted sabe que muchas veces el hacer eventos, a veces, en lugar de beneficiarnos porque queremos generar empleo, nos afecta porque creen que tenemos mucho dinero y que venimos a pagar”, explicó el empresario, proponiendo las complicaciones en la organización de eventos artísticos.

“Usted sabe que en este tipo de cosas muchas veces uno llega a un gobierno nuevo, y si no conoce uno a nadie (...) Podemos trabajar mucho, mucho tiempo. Quisiera ver si hay forma de que usted y yo trabajemos”, mencionó, buscando la colaboración con el regidor.

“Usted como regidor me eche la mano ahí. Pues ni siquiera le estoy pidiendo que me brinque mal las cosas. Simplemente, si me atoran algo (...) Quiero tener la certeza de que ahora que entremos, desde el primero, yo ya puedo contar su ayuda”, concluyó.

Al final del video, apareció el momento donde el empresario agarró discretamente un fajo de billetes en su mano y lo entregó al regidor Luis Flores Delgado. “Incluso ahorita platicando con mi hijo, porque entonces ya te presento ahí con todos los de Morena”, contestó el regidor.

“Yo soy un hombre de negocios, profe, y a mí me gusta asegurar”, aseveró el empresario, para consolidar el acuerdo y las intenciones entre ambos.

Un documento oficial del Instituto Electoral del Estado de Querétaro demostró que Luis Flores Delgado ocupa la regiduría del partido Morena para el municipio de Huimilpan.