Borrell confiesa el motivo del silencio de España a carta sobre disculpas por la colonización

En medio de la controversia por la ausencia del Rey Felipe VI de España en la toma de protesta de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el actual Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, reveló detalles sobre la decisión del gobierno español de no responder a una carta enviada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2019.

España quería “evitar polémicas inútiles” con México

En dicha misiva, el entonces presidente de México exigía una disculpa oficial por las violencias cometidas durante la colonización española; según Europa Press, Borrell, durante una conferencia de prensa ofrecida en el Foro La Toja en O Grove, Pontevedra, explicó que la decisión de no contestar la carta de López Obrador fue tomada para “evitar polémicas inútiles” y no alimentar una escalada en la confrontación entre ambos países.

El alto funcionario, quien será galardonado con el Premio Josep Piqué el jueves 3 de octubre, señaló que España optó por no responder a esa carta para “evitar polémicas inútiles y una escalada de la confrontación dialéctica con un país hermano”. Asimiso Borrell aclaró que, en 2019, él era el Ministro de Asuntos Exteriores de España cuando la carta llegó desde el gobierno de México.

¿Fue culpa del Rey Felipe VI?

En relación con la especulación que ha surgido en torno al rol del Rey Felipe VI en esta decisión, Borrell fue categórico al afirmar que la Corona no tuvo ninguna injerencia en el asunto. “Si alguien es responsable de que esa carta no haya sido contestada no fue el Rey. El Rey es políticamente irresponsable”, subrayó el diplomático.

El tema de las disculpas por la colonización ha sido un punto de tensión en la relación entre España y México desde que AMLO lanzó la solicitud en 2019.

Este episodio vuelve a estar bajo los reflectores, ahora que la presidenta Sheinbaum, que asumió el cargo el pasado 1 de octubre, decidió no invitar al monarca español a la ceremonia de su investidura. Esta decisión ha sido interpretada en algunos sectores como un mensaje político que refleja la continuidad de una postura crítica hacia la historia colonial.