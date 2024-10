Esto te interesa: Guía para ahorrar en conciertos y festivales musicales

Come bien y llega muy hidratado al concierto; una lata de refresco cuesta hasta 120 y las cervezas se venden en 180 pesos.

Disfrutar de un concierto y ser parte de la gira de tu cantante o banda favorita no tiene porque ser un descalabro para tu bolsillo o una pesada losa de pagos; siempre hay opciones para el ahorro y no perderte ese gran espectáculo que has esperado por meses.

El director de Educación Financiera Citibanamex, Juan Luis Ordaz, señaló que lo más importante es planear los gastos, comprar los boletos con anticipación, buscar las mejores ofertas y definir el tipo de entradas que puedes pagar sin comprometer tus finanzas.

Indicó que, además de los boletos, es necesario contemplar los pagos adicionales como el servicio de las boleteras y el costo de impresión de los mismos; así como el precio de alimentos y bebidas, que puede dispararse hasta 10 veces.

¡Como lo oyes! Al interior del concierto, una lata de refresco de 355 mililitros llega a 120 pesos, mientras que la cerveza se venden hasta 180 pesos o más, cuando su valor regular es de 20 y 45 pesos en promedio, respectivamente.

En cualquiera de los casos, lo mejor es anticipar los pagos y tratar de llegar bien comido e hidratado al evento, para disminuir los costos y no caer en desfalco al comprar bebidas y alimentos que pueden multiplicar el gasto final.

Tips ahorro para tu próximo concierto

Para generar ahorro en tu próximo concierto y ser parte del espectáculo de tu artista favorito sin que tu bolsillo sufra, el director de Educación Financiera Citibanamex te recomienda:

Antes de comprar tus boletos

Regularmente las fechas en las que se presentarán los artistas en solitario o en un festival se anuncian con bastante tiempo de anticipación, por lo que esto te permitirá planear ese gasto con toda la antelación posible.

en las que se presentarán los en solitario o en un se anuncian con bastante de anticipación, por lo que esto te permitirá ese con toda la antelación posible. Determina un presupuesto para gastar en comida , bebidas y/o souvenirs ; destina una cantidad de ahorro periódica para este propósito y apégate a tu plan .

para en , y/o ; destina una cantidad de periódica para este propósito y apégate a tu . Compra tu entrada con anticipación, define el tipo de boleto que puedes adquirir sin que represente un descalabro a tus finanzas ; considera las características del recinto y asegúrate de obtener el máximo beneficio a un costo razonable. Recuerda que no siempre los boletos más caros son la mejor opción.

con anticipación, define el tipo de que puedes adquirir sin que represente un a tus ; considera las características del y asegúrate de obtener el máximo beneficio a un razonable. Recuerda que no siempre los más son la mejor opción. Toma en cuenta los costos adicionales como el cargo por servicio de la boletera , el pago de impresión del boleto, incluso si deseas adquirir un seguro .

como el por servicio de la , el pago de impresión del boleto, incluso si deseas adquirir un . ¿Aún falta mucho tiempo para que sea el concierto ? Puede ser buena idea usar el beneficio de los meses sin intereses de tu tarjeta de crédito , procura elegir un esquema de pago que te permita liquidar el costo de tu entrada antes de disfrutar del evento.

? Puede ser buena usar el beneficio de los de tu , procura elegir un esquema de que te permita liquidar el de tu entrada antes de disfrutar del evento. Busca ofertas y asegúrate de obtener todos los beneficios que te ofrece tu medio de pago , desde acceso a preventas , boletos con descuento especial y/o promociones al 2x1. No descartes la posibilidad de ganar tu acceso en algún concurso o trivia .

y asegúrate de obtener todos los que te ofrece tu , desde acceso a , boletos con especial y/o al 2x1. No descartes la posibilidad de ganar tu acceso en algún o . Si compraste los boletos de última hora y no tienes tiempo de hacer un fondo de ahorro , analiza tus prioridades de ese mes y define cuánto puedes gastar del dinero con el que cuentas y cuánto puedes pagar usando crédito .

de última hora y no tienes tiempo de hacer un de , analiza tus prioridades de ese mes y define cuánto puedes del con el que cuentas y cuánto puedes pagar usando . ¿No conseguiste entrada? Evita a toda costa la reventa, además de encontrarte con precios exorbitantes podrías ser víctima de una estafa; días antes o incluso el mismo día del show las plataformas de venta suelen liberar accesos, revisa constantemente y con algo de suerte podrás adquirir tu pase en los canales oficiales de venta.

¡Llegó el día del concierto!

Lleva la ropa que ya tienes, no gastes comprando un outfit especial para cada festival o concierto que asistes.

que ya tienes, no gastes comprando un especial para cada o que asistes. Come bien para que no llegues con mucha hambre , probablemente estarás una buena cantidad de horas escuchando tu música favorita parado o caminando y las opciones de alimentos y bebidas suelen ser costosas.

bien para que no llegues con mucha , probablemente estarás una buena cantidad de horas escuchando tu favorita parado o caminando y las opciones de y suelen ser costosas. Planifica cómo llegarás al recinto y los costos de cada opción, desde transporte público hasta el uso de automóvil ; cada opción tiene sus pros y sus contras. Evalúa el sistema que mejor se ajuste a tus necesidades, considera llegar en grupo de familia o amigos para economizar en este rubro,

cómo llegarás al y los de cada opción, desde público hasta el uso de ; cada opción tiene sus pros y sus contras. Evalúa el sistema que mejor se ajuste a tus necesidades, considera llegar en de o para economizar en este rubro, Si utilizas coche no olvides revisar las opciones disponibles de estacionamiento y no está de más tener tu póliza de seguro a la mano.

no olvides revisar las opciones disponibles de y no está de más tener tu de a la mano. Investiga si hay regalos , usualmente en eventos grandes hay presencia de marcas importantes que ofrecen diferentes cosas: stands para fotos , muestras de sus productos, zonas especiales de descanso e incluso mejoras en los boletos .

, usualmente en eventos grandes hay presencia de importantes que ofrecen diferentes cosas: stands para , muestras de sus productos, zonas especiales de e incluso mejoras en los . ¡Acércate y participa! Te puedes llevar una sorpresa muy agradable que mejorará tu experiencia.

Al finalizar el evento