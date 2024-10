Políticos y periodistas condenan despido en vivo en Canal 66; Macalpin responde con humor

El despido en vivo del periodista Gustavo Macalpin, durante la transmisión del programa “Ciudadano 2.0″ del Canal 66 en Mexicali, Baja California, ha generado una ola de reacciones en redes sociales y medios de comunicación; el video del momento en que es despedido mientras estaba al aire se volvió viral rápidamente, lo que provocó que varios políticos y periodistas expresaran su rechazo, calificando el acto como un claro caso de censura y humillación pública.

Despido de Gustavo Macalpin: un acto de censura y humillación pública

Uno de los primeros en manifestarse fue el excandidato a la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez, quien criticó duramente la acción de Canal 66. A través de sus redes sociales y describió el despido de Macalpin como un “grotesco acto de censura” y mostró su solidaridad con el conductor del programa “Ciudadano 2.0″, destacando la importancia de defender la libertad de expresión.

Por su parte, el periodista Jorge Armando Rocha lamentó lo sucedido con Macalpin, señalando que situaciones como esta representan un retroceso en la libertad de los medios de comunicación.

De manera similar, la periodista Dolia Estévez afirmó que el despido del conductor refleja el control que el oficialismo ejerce sobre algunos medios, impidiendo que se critique al poder de manera abierta.

Otros periodistas también se pronunciaron sobre el incidente. Joel Valdez, de Milenio y Telediario, calificó como injustificable la humillación pública que sufrió su colega en su propio programa, siendo visto por cientos de televidentes.

En tanto, Omar Marroquín, periodista de AFP Noticias, señaló que a pesar de lo ocurrido, este acto podría beneficiarlo en el futuro, mencionando que “le echaron tierra, pero le van a salir flores”, en referencia a que este despido podría abrirle nuevas oportunidades laborales.

A la par de estas opiniones, televidentes y usuarios de redes sociales expresaron su apoyo a Gustavo Macalpin, coincidiendo con las declaraciones de periodistas y políticos que condenaron la acción de Canal 66.

“Se me metió un ‘me corrieron de Ciudadano 2.0′ en el ojo”: Macalpin

En respuesta a la situación, Macalpin reaccionó de manera sarcástica y con humor. Horas después de ser despedido, publicó una fotografía en su cuenta de Facebook, tomándose con ligereza el despido que generó tanta polémica; su actitud relajada ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes continúan brindándole su apoyo tras lo ocurrido.

“No estoy llorando…se me metió un ‘me corrieron de Ciudadano 2.0′ en el ojo”, compartió Macalpin junto a la fotografía que hasta el momento cuenta con más de 1,6 mil reacciones.

¿Por qué despidieron a Gustavo Macalpin de “Ciudadano 2.0″?

Se especula que este acto se produce después de que el conductor hiciera comentarios considerados negativos sobre Carlos Alberto Torres Torres, esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. La noche del 7 de octubre, durante el programa en vivo, el director general del Canal 66 de Mexicali, Luis Arnoldo Cabada, ingresó inesperadamente al aire para dar la noticia, lo que generó confusión entre los presentes en el foro y entre los televidentes.

En el transcurso del programa, Cabada comenzó su intervención agradeciendo a Macalpin por sus seis años de labor en la estación, marcando un tono formal y a la vez nostálgico. Sin embargo, el discurso de despedida tomó un giro inesperado cuando el director general agregó las palabras que causaron un revuelo instantáneo, sorprendiendo tanto a Gustavo como a la audiencia que seguía el programa en vivo.

“Vengo a agradecerte estos seis años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho. Se ha cumplido un ciclo y haces un trabajo extraordinario, licenciado Macalpin; le agradezco hasta este momento lo que has hecho, pero sobre todo la entrega, porque fundamentalmente has sido un hombre entregado a tus proyectos. Pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida, y llegó tu ciclo. Este es tu último día. Sí, es tu último día, te felicito”, dijo el director general del Canal 66.

Con un tono atónito, Macalpin agradeció a su equipo y al público del Canal 66, aún tratando de procesar la inesperada noticia.

“¡¿Ah, sí?! Licenciado, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias y a la orden. Gracias. Pues ahí tiene usted, querido tío, querida tía, una sorpresa, la manera... una manera bastante extraña de que se informara, pero bueno, yo muy contento con ustedes de la oportunidad que he tenido a lo largo de estos, si no me equivoco, seis años y medio”, aseguró extrañado Macalpin.