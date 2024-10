Instituto de Planeación de CDMX lleva casi 500 días sin titular, alerta el Congreso CDMX

La presidenta de la Comisión de Planeación del Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza, urgió a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a emitir la convocatoria para la designación de los integrantes del Comité de Selección del titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.

Mediante un punto de acuerdo, la diputada del PAN exhortó a la titular del Ejecutivo a agilizar este proceso argumentando que, desde hace 482 días, el Instituto de Planeación se encuentra acéfalo -pues hasta el 15 de marzo pasado solo había un encargado de despacho- además que el Comité de Selección actualmente no cuenta con integrante alguno.

“A más de siete años de promulgada la Constitución de la Ciudad de México, donde se establece todo este proceso, nos encontramos completamente igual que aquel 5 de febrero de 2017 en materia de Planeación: no hay titular del Instituto, no hay Comité de Selección, no hay Programa General de Ordenamiento Territorial y no hay un Plan General de Desarrollo”.

— Olivia Garza