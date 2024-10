“No vamos a dejar solos a los vecinos que se inundaron”, Clara Brugada atiende a afectados por lluvias en Xochimilco

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que no dejará solos a los vecinos de las colonias de Xochimilco que se inundaron por las fuertes lluvias del pasado domingo, que dejó varios daños en hogares y automóviles de la demarcación y en Milpa Alta, territorio en el que se realiza la Feria Nacional del Mole en estos momentos.

Durante un recorrido por las zonas afectadas en Xochimilco, la mandataria capitalina detalló que el Gobierno capitalino –junto a las dependencias– se encuentra realizando un censo de afectaciones, y al mismo tiempo se realizan tareas de limpieza por parte de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) y Protección Civil para que se normalice la zona.

“Pues fui hasta el lugar más recóndito de la zona de Caltongo, donde hubo la inundación en prácticamente todas las casas, vamos a continuar con el trabajo. ¿Qué estamos haciendo? Censo, verificación hasta donde llegaron las afectaciones, se va a atender de inmediato y ya después estaremos continuando con todas las tareas de limpieza. Eso no se ha dejado, se va a continuar hasta que se limpie por completo toda la zona”, comentó.

La jefa de Gobierno dijo que desde hace 25 años no se presentaba una precipitación pluvial de 80 de milímetros en Xochimilco, “entonces claro que esto generó un problema”

“No se va el Gobierno de la Ciudad, se hace el trabajo con la alcaldía hasta que dejemos todas las casas limpias y apoyemos a toda la gente; no vamos a dejar solo a Xochimilco, no vamos a dejar solo a Caltongo, que es la colonia; no vamos a dejar solos a los vecinos de todas las colonias que se inundaron, vamos a atenderlo, vamos a resolverlo y desde mañana van a empezar los apoyos”

— Clara Brugada