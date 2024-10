¿Efecto Sheinbaum? Se abre el diálogo entre Noroña y Norma Piña

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que existe un restablecimiento del diálogo con el Poder Judicial, esto después de que se llevara a cabo una reunión privada con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Piña.

En un breve encuentro con medios de comunicación posterior a la reunión, Fernández Noroña destacó que desde hace varios días ha existido una comunicación activa entre la administración de Claudia Sheinbaum y el Poder Judicial, lo que se ha facilitado a través de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y del líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López.

“Hay una preocupación común de superar las dificultades. No estoy diciendo que las hayamos superado, no estoy diciendo que las vayamos a superar, no estoy diciendo eso, estoy diciendo, para que sea muy claro, que hay un acuerdo de, aún en las condiciones más difíciles, mantener el diálogo”, dijo el presidente del Senado.

“Este es el acuerdo central, inicial, y de ahí hacia adelante todo lo que podamos construir me parece que será muy positivo, hay disposición nuestra y del Poder Judicial de buscar los puntos de coincidencia, vamos a ver si se logra”, agregó Noroña.

Presencia es relevante

Después de que Norma Piña asistiera a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidente de México y ahora que asistió a la sesión solemne que conmemoró el bicentenario de la instauración del Senado, Noroña lo consideró un “mensaje poderoso” y no podría haberse conseguido sin un acuerdo previo que garantizara un trato respetuoso hacia Piña en su calidad de titular del Poder Judicial.

Pese a que celebró la reanudación del diálogo, Fernández Noroña dijo que no busca crear expectativas infundadas y afirmó que no hay vuelta atrás en el proceso de elección popular de jueces, magistrados y ministros.