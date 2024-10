Conoce los 10 mejores destinos para estudiar maestrías en el extranjero

Estudiar una maestría en el extranjero es un arma muy poderosa para alcanzar una vida profesional y personal exitosa, con tasas de empleabilidad o posibilidad de conseguir trabajo de hasta 92%.

La firma especializada en financiamientos educativos Laudex explicó que, con la creciente competencia en el mercado laboral, la elección del destino para realizar un posgrado se ha vuelto una decisión crucial en la vida de los estudiantes.

Desatacó que estudiar una maestría en el extranjero no es solo una inversión en educación, sino también una experiencia que transforma y amplía horizontes personales y profesionales de cualquier persona.

“Al optar por educación internacional, los estudiantes no solo acceden a programas académicos de alta calidad y a una red global de contactos, sino que también desarrollan habilidades esenciales en un mercado laboral globalizado como adaptabilidad, competencia intercultural y dominio de idiomas”. — Laudex

Mejores destinos para una maestría

A través de su ranking más reciente, Laudex señaló que los mejores destinos o países para hacer una maestría en 2025, que ofrecen una alta calidad educativa, costos de vida manejables y oportunidades laborales reales a los posgraduados son:

1. Alemania

Es un destino líder en programas de alta calidad en ingeniería, tecnología y negocios. Cuenta con universidades como la Berlin School of Business and Innovation (BSBI) y la Gisma University of Applied Science, que imparten cursos en inglés y facilitan el ingreso de estudiantes sin conocimientos previos de alemán.

Además, muchas universidades en Alemania brindan cursos gratuitos en esta lengua para aquellos que desean aprender el idioma mientras cursan sus estudios en inglés.

“El país proporciona amplias oportunidades de empleo postgraduación en industrias clave como la automotriz y la ingeniería, con una tasa de empleabilidad promedio del 87% dentro de los seis meses posteriores a la graduación”.

2. Estados Unidos

Es uno de los centros más populares para estudiantes internacionales, gracias a la diversidad y calidad de sus programas académicos. Universidades como Harvard, MIT y Stanford están a la vanguardia en áreas como ciencias, tecnología, negocios y derecho.

La tasa de empleabilidad de los egresados de estas instituciones alcanza un promedio de 92%, lo que refleja las amplias oportunidades profesionales y la poderosa red de contactos que lograrás construir.

3. España

Aquí puedes encontrar una vida cultural única y educación de alta calidad. Con instituciones como la Universidad de Barcelona, la Complutense de Madrid y CEU Universities, el país se convirtió en destino para estudios en ciencias sociales, humanidades y arte.

En el CEU Universities, por ejemplo, tienes la opción de realizar titulaciones bilingües y llevar a cabo estancias en universidades y empresas de todo el mundo, gracias a más de 500 convenios internacionales.

4. Reino Unido

Esta nación combina una rica herencia académica con programas de estudio modernos y orientados al futuro. La empleabilidad promedio alcanza 88% gracias a la reputación global y solidez de la red de exalumnos de las instituciones inglesas.

Las universidades como Oxford y Cambridge destacan por su enfoque hacia la investigación avanzada e innovación. Con un sistema educativo flexible, tienes acceso diversas maestrías: desde humanidades, hasta ciencias sociales y tecnología.

5. Francia

El suelo francés sigue siendo uno de los destinos más accesibles para estudios de posgrado en Europa, con costos de inscripción diferenciados para estudiantes internacionales.

Para el ciclo 2024/2025, las tasas de matrícula en instituciones públicas para estudiantes de postgrado ascienden a dos mil 850 euros (62 mil 358 pesos mexicanos) anuales; mientras que para los de maestría, el costo suma tres mil 879 euros (84 mil 872 pesos) por año o siete mil 72 pesos mensuales.

Cabe destacar que el Estado francés cubre dos tercios del coste total de la formación, lo que hace que la educación siga siendo relativamente accesible en comparación con otros países.

6. Italia

Las universidades italianas son ideales para estudiantes de arte, diseño y arquitectura. Con instituciones como el Politécnico de Milán y la Universidad de Roma La Sapienza, el país te ofrece programas que combinan la teoría con la práctica en un entorno que respira historia y creatividad.

Además, el costo de vida en ciudades como Milán y Florencia es relativamente accesible, lo que te permite disfrutar de una experiencia cultural completa mientras persiguen sus objetivos académicos.

7. Países Bajos

Los Países Bajos son conocidos por su enfoque innovador en la educación y la sostenibilidad. La Universidad de Ámsterdam y la Técnica de Delft son líderes en ciencias, tecnología y negocios, con una fuerte orientación hacia la investigación aplicada y el desarrollo sostenible.

La mayoría de las maestrías se imparten en inglés, lo que facilita el acceso a estudiantes internacionales.

8. Australia

Con Universidades como la de Melbourne y la Universidad Nacional Australiana, este destino cuenta con programas líderes en áreas como biotecnología, ciencias ambientales y negocios.

El sistema educativo australiano es conocido por su enfoque en la calidad y la investigación, y el país te da amplias oportunidades de empleo a los posgraduados.

9. Suiza

El país no solo es conocido por su reputación en los sectores financiero y tecnológico, sino también como un destino destacado para quienes desean especializarse en hospitalidad, relojería, banca, comida gourmet y tecnología.

Las universidades como ETH Zurich y César Ritz Colleges se encuentran entre las más reconocidas a nivel mundial; esta última es una de las mejores instituciones del mundo para estudiar administración, hotelera y turismo.

Los egresados de maestría disfrutan de una tasa de empleabilidad promedio de 91%, especialmente en los sectores bancario, tecnológico y consultoría, además de la hospitalidad.

10. Dubái

Dubái emergió como un centro educativo para estudiantes internacionales, combinando infraestructura de vanguardia con oportunidades en una ciudad global que conecta Oriente y Occidente.

La Middlesex University Dubai es conocida por su enfoque en negocios, medios y tecnología; la University of Birmingham Dubai destaca en áreas como ingeniería, informática y administración, siendo una extensión de una de las universidades más respetadas del Reino Unido.

Además, la Britts Imperial University College cuenta con programas académicos en administración, inteligencia artificial y big data, con un enfoque en tecnologías emergentes y asociaciones con universidades globales.