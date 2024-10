Sheinbaum pide el regreso del programa de Gustavo Macalpin tras su despido en vivo

Dentro de la “mañanera” de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre el despido de Gustavo Macalpin, conductor del canal 66 de Mexicali, Baja California, pidiendo que le regresen su programa.

El hecho se viralizó en las redes sociales, ya que ocurrió de manera sorpresiva durante la transmisión en vivo del programa Ciudadano 2.0, donde el director general del canal, Luis Arnoldo Cabada Alvídrez, le informó a Macalpin que ese había sido su último día al frente del espacio de crítica política.

“Este es tu último día”

En dicho video se ve a Macalpin dando la bienvenida al director sin saber lo que estaba a punto de suceder. Cabada Alvídrez expresó: “Vengo a agradecerte estos seis años de trabajo. Este trabajo tan intenso que has hecho, se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario […] Te agradezco lo que has hecho, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día”.

Macalpin logró mantener la compostura y respondió: “Muchísimas gracias y a la orden (...) Pues ahí lo tienen, una manera bastante extraña de que se informara, pero yo muy atento con ustedes por la oportunidad que he tenido”, agregó.

“Que le regresen su programa”

Ante esta situación y al ser cuestionada sobre el tema, Sheinbaum aseguró que si la razón detrás de su salida se relacionaba con críticas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, “no es correcto”.

La presidenta comentó que esta mañana había conversado con Ávila, quien estuvo presente en una reunión del gabinete de seguridad y se mostró en desacuerdo con el despido.

“Pues que le regresen su programa, ¿no? Le pregunté a Marina que estuvo hoy en la mañana, me dijo que no obviamente `no estoy de acuerdo´. Evidentemente, pues es una decisión del director creo que es Canal 66 de Baja California, pero si la razón fue porque habló mal de la gobernadora o de alguien, no es correcto desde mi punto de vista”, afirmó.