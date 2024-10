¿Cuánto cuesta ‘Alarmo’, el reloj despertador de Nintendo?

Buenas noticias para todos los fans y consumidores de la marca Nintendo, así como para las personas que les es imposible despertar por las mañanas o simplemente buscan llegar más temprano a la escuela y oficina.

La compañía japonesa lanzó ‘Nintendo Sound Clock: Alarmo’, un despertador interactivo que cuenta con un sensor que detecta cuando te mueves, así que la única forma de apagar la alarma es cuando Alarmo detecte que te has levantado de la cama.

¿Cuánto cuesta Alarmo de nintendo?

De acuerdo con el comunicado oficial de Nintendo, este reloj interactivo, que cuenta con 35 temáticas inspiradas en cinco juegos de la compañía japonesa como ‘Super Mario Odyssey’, ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’, ‘Splatoon 3′, ‘Pikmin 4′ y ‘Ring Fit Adventure’, tendrá un costo de 99.99 dólares y estará a la venta a principios de 2025, mientras que los miembros de Nintendo Switch Online en Estados Unidos y Canadá ya pueden obtenerlo a través de My Nintendo Store.