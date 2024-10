Senado eliminará el veto a candidatos a jueces en la reforma judicial tras declaraciones de Sheinbaum

El senador de Morena, Ignacio Mier, dijo que se eliminará el fragmento de las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial que otorgaba poder de veto a los tres poderes sobre los listados de candidatos a jueces, magistrados y ministros. Esta decisión se tomó luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina, expresara su desacuerdo con dicha modificación.

La presidenta manifestó su desacuerdo en intentar introducir un derecho de “veto” sobre la listas de aspirantes de las personas juzgadores como parta de la reforma al Poder Judicial.

“Se quito, nosotros no estuvimos de acuerdo, había sido una iniciativa, no conozco de quién fue la iniciativa, pero no debe ocurrir esto, debe mantenerse lo qu éste estableció en la Constitución”.

— Claudia Sheinbaum