80% de mexicanos tiene salario indecente: inflación se come la canasta básica

Ocho de cada 10 mexicanos reciben un “salario indecente”, que aprieta su bolsillo y no les permite cubrir el costo de los alimentos y servicios básicos como agua, luz, vestido y que requieren los integrantes de su familia.

El coordinador del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana, Miguel Calderón Chelius, explicó que 80% de la población no alcanza a cubrir dichas necesidades a través del sueldo que recibe.

Explicó que la falta de un “salario decente” no solo afecta a los sectores pobres o con sueldo bajo, sino que las clases medias, ubicada en entre el 20% de la población con más ingreso, también enfrentan dificultades para costear los requerimientos de sus hogares, sobre todo en educación y servicios médicos.

“Por lo menos, las personas que se ubican en los primeros ocho deciles de la población –equivalentes a 80%– reportan algún grado de carestía o pobreza; pero hasta quienes están en el noveno decil, donde empieza la clase media, tienen esas presiones económicas”, dijo.

¿Por qué no alcanza el sueldo?

El especialista de la Ibero explicó a Publimetro que el sueldo de los mexicanos no alcanza y no es decente por dos factores principales: primero, por el rezago económico que acumuló en las últimas cinco décadas y, el grave recorte de ingresos y poder de compra que ocasionó ese retraso.

Apuntó que un ejemplo de tal rezago está en el salario mínimo que, después de alcanzar su mejor nivel en 1976 y 1979, perdió hasta 80% de su poder de compra, porque los sueldos se amarraron a la trayectoria de la inflación y su incremento no podía rebasar el aumento general de los precios.

“Al arranque del año 2000, sueldo mínimo enfrentó un rezago de 80% y apenas alcanzaba para 20% de los productos y servicios que se compraban en 1979; ahora, con los aumentos que registró en el primer sexenio de la 4T, ese rezago disminuyó a 40%”, refirió.

Pero con todo y esos incrementos, el poder de compra del salario actual –desde el mínimo hasta el general– se ubica “al nivel de la década de 1950, del siglo pasado”, debido al golpe de la inflación, que es el segundo factor que impide que los mexicanos tengan un “sueldo más decente”, que alcance para alimentos y servicios básicos.

¿Cuánto debe subir el salario en México?

Miguel Calderón Chelius señaló que los estudios más recientes del Observatorio de Salarios de la Ibero arrojan que el sueldo debe alcanzar, por lo menos, 900 pesos diarios, para satisfacer las necesidades materiales, sociales, culturales y la educación de la familia.

“Nosotros le llamamos salario constitucional y, a precios de 2024, éste debe proporcionar 125 pesos diarios, por persona, solo para el costo de alimentos y su preparación o, bien, 500 pesos si se trata de una familia promedio de cuatro integrantes.

“Pero, si sumamos el gasto en vestido, calzado, educación y transporte, las familias necesita un salario de 900 diarios”,equivalentes a 27 mil pesos mensuales, que permita costear las necesidades marcadas en la Constitución mexicana, refirió.

La Fracción VI, párrafo segundo, del Artículo 123 de la Carta Magna del país señala que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

Inflación se come ingreso de mexicanos

El coordinador de análisis e investigación del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tec de Monterrey, Héctor Magaña, señaló que los efectos de la inflación ya se comieron el poder de compra del salario de los mexicanos y el ingreso de sus familias.

Explico que el incremento de los precios en México “es como un avión que baja la velocidad cuando va a aterrizar, pero no lo hace al 100%” y, aun cuando la inflación es más estable, no significa que se detenga, por lo que siguen afectando el poder de compra de los sueldos.

El también académico del Tec señaló que el incremento de precios en los alimentos es una muestra fehaciente de por qué no alcanza el ingreso de los hogares para sufragar sus necesidades básicas de comida y servicios.

“Mientras los sueldos reciben incrementos de 4% o 5%, la inflación de los alimentos subió más de 10% en los últimos meses”; lo cual marca una pérdida importante para la economía de la población, dijo.

“Mi sueldo se ajusta 4.5%, pero los precios de los alimentos –derivados de la canasta básica– están creciendo al doble... ahí va esa descompensación”, apuntó el especialista de la Ibero. Esa es la razón principal de las quejas de miles de familias que dicen: ¡No me alcanza!

Tasa de inflación durante 2024

El Inegi reportó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) muestra los siguientes altibajos:

Enero: 4.88%

Febrero: 4.40%

Marzo: 4.42%

Abril: 4.65%

Mayo: 4.69%

Junio: 4.98%

Julio: 5.57%

Agosto: 4.99%

Septiembre 4.58%

Los especialistas señalan que el salario debe subir, al menos, tres o cuatro puntos por arriba de la inflación general, para compensar el golpe económico del aumento del precio de productos y servicios.