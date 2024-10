Casos de dengue aumentan en cinco estados de la República

De acuerdo con el último informe del Panorama Epidemiológico de Dengue, la Secretaría de Salud reportó un aumento significativo en el número de contagios, con 75 mil 76 casos confirmados durante la semana 40 del 2024.

El 40% de los casos corresponden a estados como Jalisco, Guerrero, Morelos, Veracruz y Nuevo León.

Estados con el mayor número de contagios de dengue

Datos del informe revelan que Jalisco encabeza la lista con 8 mil 436 casos confirmados, seguido por Guerrero con 5 mil 613, Morelos con 5 mil 506, Veracruz con 5 mil 296 y Nuevo León con 5 mil 153 casos.

Hasta la fecha se tienen registrados 182 fallecimientos por dengue y 32 mil 110 pacientes con signos de alarma o complicaciones severas que requieren de atención médica urgente. En comparación con la semana 39, se registró un aumento de 4 mil 564 casos.

¿Qué es el dengue y cómo se transmite?

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Dengue es una enfermedad causada por un virus que se transmite a las personas a través de la picadura de mosquitos infectados por esta enfermedad.

Principalmente se manifiesta en regiones tropicales y subtropicales como Centroamérica, Sudamérica y lugares en donde se estanca el agua. Actualmente no existe una vacuna para el dengue, no obstante, su transmisión no ocurre de persona a persona.

¿Cuáles son los síntomas del dengue?

Los síntomas del dengue suelen presentarse después de 4 o 7 días de haber sufrido una picadura por mosquitos infectados. Entre los principales padecimientos se encuentran:

Fiebre

Dolor de huesos

Dolor de cabeza intenso (a la altura de la frente)

Dolor de ojos (que se intensifica al moverlos)

Erupción en la piel (muy similares al sarampión)

Náuseas

Vómito

Insomnio

Prurito (comezón)

Falta de apetito

Dolor abdominal

Cuando se trata de padecimientos graves, se presentan estos otros tipos de síntomas:

Hemorragia

Convulsiones a causa de la fiebre

Deshidratación severa