Sánchez a Netanyahu: "No va a haber retirada de la FINUL" del sur del Líbano

Pedro Sánchez pidió dejar de enviar armas a Israel y aseguró que las tropas de la ONU en el Líbano (FINUL), dirigidas por un general español, no se retirarán como pide el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu."Condenamos, como no puede ser de otra manera, y vamos a seguir condenando de forma rotunda, la declaración que ayer hizo el primer ministro Netanyahu", aseguró el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una intervención en el foro de debate político World in Progress de Barcelona, organizado por el grupo español de comunicación Prisa.

"No va a haber retirada de la Finul porque nuestro compromiso con la legalidad internacional, en los términos establecidos en la resolución 1701, tiene hoy más sentido que nunca", dijo el gobernante español, en referencia a la disposición de 2006 del Consejo de Seguridad de la ONU que permitió el despliegue de Cascos azules en el Líbano.

La respuesta de Sánchez llega después de que Netanyahu acusara el domingo (13.20.2024) a las tropas de este contingente de la ONU, formado por España y otros países, de ser "escudos humanos" del grupo chií libanés Hezbolá -considerada como organización terrorista por EE. UU., Argentina y otros países occidentales, mientras la Unión Europea califica así a su brazo armado. Y después también de que varios cascos azules resultaran heridos por fuego israelí en los últimos días.

Benjamin Netanyahu instó el domingo al secretario general de la ONU, António Guterres, a poner fuera de peligro "inmediatamente" a las fuerzas de paz de la organización en Líbano (Finul), durante un discurso grabado, dirigiéndose en inglés a Guterres. "Su rechazo a evacuar a los soldados de la Finul los convierte en rehenes de Hezbolá. Esto los pone en peligro a ellos y a la vida de nuestros soldados", insistió.

A este mensaje respondió hoy también el alto representante para la Política Exterior de la UE, el igualmente español Josep Borrell: "Es completamente inaceptable atacar a tropas de Naciones Unidas. Y quiero recordar a todo el mundo que no es el secretario general de Naciones Unidas quien decide sobre esta misión, quedarse o no quedarse, es el Consejo de Seguridad el que toma este tipo de decisiones. Así que, dejen de culpar a Guterres", dijo a su llegada a un consejo de ministros de Exteriores de la UE en Luxemburgo.

Sánchez pide "suspender de inmediato el envío de armas a Israel"

El primer ministro israelí tiene "la única pretensión de imponer un nuevo orden regional por la fuerza que sólo va a traer más desorden y más destrucción en Oriente Medio y, en consecuencia, más inestabilidad en el mundo", opinó por su parte Sánchez.

Pedro Sánchez, que multiplica las críticas contra Israel desde el inicio del conflicto en la Franja de Gaza hace un año, repasó hoy la situación de crisis y conflicto bélico en la franja palestina de Gaza y todo Oriente Medio y se preguntó cómo la comunidad internacional ha permitido esta "barbarie".

Por ello, el dirigente socialista llamó de nuevo a la comunidad internacional a "suspender de inmediato el envío de armas a Israel", al igual que ha hecho España. "Sin armas no hay guerra", sintetizó, además de pedir a la comunidad internacional que "despierte" y actúe con decisión contra Netanyahu.

De la misma forma instó a la Comisión Europea a que, "de una vez por todas", responda a la petición formal realizada por España e Irlanda para que suspenda el acuerdo de asociación con Israel si se constata, "como todo sugiere", apostilló, que se están violando los derechos humanos.

Según Sánchez, la comunidad internacional debe blindar también su apoyo a la ONU, ya que la FINUL, mandada en este momento por un general español, intenta preservar la paz.

En los últimos días, al menos cinco cascos azules resultaron heridos mientras se producen combates entre el Ejército israelí y el movimiento proiraní Hezbolá en el sur de Líbano. Estos ataques fueron firmemente condenados por la ONU, que hizo referencia a un posible "crimen de guerra".

La fuerza interina de Naciones Unidas en el Líbano (Finul) cuenta con cerca de 10.000 soldados, 650 de los cuales son españoles, desplegados en la frontera entre Israel y el Líbano. Desde comienzos de 2022 está dirigida por el general español Aroldo Lázaro.

