Detienen a director de normal rural por encubrir homicidio de alumno

“El Che” fue detenido por encubrir el homicidio de un alumno que estudiaba en la normal rural “Lázaro Cárdenas del Río”, en el municipio de Tenancingo, Estado de México, la investigación de la fiscalía de esa entidad sustentó que como director de la escuela se encargó de destruir evidencia y negar información a las autoridades.

Cenobio Fuentes “El Che” se enteró que un grupo de alumnos propinó una golpiza a su compañero Brayan Isidro el 12 de julio, aunque lo llevaron a un hospital al ver que no reaccionaba, durante el traslado murió.

Los presuntos responsables contaron al director de esa normal rural, también conocida como “Escuela Normal de Tenería”, lo ocurrido; para evitar que enfrentaran a la justicia, “El Che” se encargó de ocultar las evidencias y amenazar a los testigos. Incluso el 18 de julio, el director de la escuela ofreció una conferencia de prensa con la representación legal de la escuela en la que negó que la muerte ocurriera en la escuela.

Brayan Isidro fue golpeado por sus compañeros y llegó sin vida al hospital Foto: Especial

¿Cómo ocurrieron los hechos?

La investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México determinó que el 12 de julio, Brayan Isidro, originario de Puebla, estaba en la parte trasera de la escuela, momento en que fue golpeado por cuatro de sus compañeros, mismos que lo trasladaron a un hospital de la zona, a donde arribó sin signos vitales.

“De acuerdo a la entrevista rendida en sede ministerial, una testigo señaló que posterior a la agresión, Cenobio ‘N’ se reunió con los probables implicados, quienes le informaron lo acontecido y uno de ellos le entregó un ‘palo de madera de aproximadamente 60 centímetros’, el cual tenía manchas hemáticas y que habría sido utilizado como instrumento del delito para lesionar a la víctima”.

La testigo se acercó a “El Che” quien le dijo que una vez enterado de lo ocurrido él se “haría cargo”, no sin antes amenazarla para que no avisara a las autoridades sobre la muerte del alumno y permitir que los involucrados no fueran detenidos.

“El 15 de julio, elementos de la Policía de Investigación acudieron al plantel para recabar entrevista de la autoridad escolar y entregar requerimientos de información del Agente del Ministerio Público, situación que no fue posible porque Cenobio, en su carácter de director, instruyó negar el acceso a los servidores públicos”.

Detenciones hasta el momento

Sin embargo, los intentos para evadirse de la justicia se frustraron este 15 de octubre, cuando Cenobio Fuentes fue detenido en el municipio de Zinacantepec, en donde quedó a disposición del juez al interior del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenancingo, quien habrá de determinar su situación jurídica.

Saúl Adán, uno de los presuntos agresores, fue detenido el 19 de julio, acusado del delito de homicidio calificado, el juez determinó su vinculación a proceso y se le estableció la medida de prisión preventiva justificada.

El artículo 149 del Código Penal del Estado de México establece que la persona que cometa el delito de encubrimiento, enfrenta una pena de hasta ocho años de cárcel.